حريق مركب الغردقة بعد دقائق من إقلاعه.. إنقاذ 27 شخصا والخسائر بالملايين

حصلت «الوطن» على صورة حريق مركب الغردقة قبل اشتعاله، حيث شهدت شواطئ الغردقة اليوم الثلاثاء، حريق مركب سياحي عقب دقائق من مغادرته الميناء السياحي، إذ شبت النيران في المركب قرب سواحل الميناء، واشتعلت النيران في المركب بالكامل، وساعد على ذلك سرعة الرياح.

التحقيق في حريق مركب الغردقة

وبدأت الأجهزة الأمنية التحقيقات في حادث اشتعال وتفحم المركب، بعدما أنقذت العناية الإلهية 27 شخصًا كانوا على متن المركب، حيث نجح طاقم المركب في إنقاذ 19 شخصًا يحملون الجنسية الأجنبية وإعادتهم إلى الميناء، فيما تمكن طاقم المركب من النجاة عبر مركب الإنقاذ.

إنقاذ 19 أجنبيًا و8 مصريين في حريق مركب الغردقة

كانت غرفة عمليات البحر الأحمر تلقت اليوم الثلاثاء، إخطارًا بنشوب حريق في مركب سياحي بالغردقة، وجرى إخطار الأجهزة الأمنية للسيطرة على الحريق، وجرى إنقاذ 19 أجنبيًا و8 أفراد من طاقم المركب، وتحرير محضر بالواقعة، وإخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

خسائر بمائة مليون جنيه في حريق مركب الغردقة

وقال حسن الطيب، الخبير البحري ورئيس جمعية الإنقاذ البحري السابق بالبحر الأحمر، إن النيران اشتعلت بشكل مفاجئ في المركب بالكامل، نتيجة لسرعة الرياح وارتفاع الأمواج.

وأضاف «الطيب» في تصريحات لـ«الوطن»، أنه لا توجد خسائر بشرية، وحجم الخسائر المادية يقترب من 100 مليون جنيه هي قيمة المركب والأجهزة الحديثة، وأدوات غطس، ومعدات بحرية وتجهيزات المركب بالكامل.