لقاء مثير يجمع بين نور وخالد النبوي في مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 18

يتطلع متابعو المسلسلات الرمضانية إلى مشاهدة أحداث مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 18، لمعرفة التطورات الجديدة التي يشهدها المسلسل الذي يحظى بمتابعة عدد كبير من المشاهدين.

مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 18

وشهدت أحداث مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 18، اجتماعا ثلاثيا مثيرا بين الفنان خالد النبوي والفنانة نور التي تقوم بدور الدكتورة ماجي، والفنان أحمد بدير الذي يجسد شخصية جابر أبو الهنا.

وأسفرت الجلسة الثلاثية بينهما، عن تأثير الدكتورة ماجي على جابر أبو الهنا، بشأن الكتاب الذي يدونه لطلابه على مدار سنوات، بتغيير وجهة نظره بأنها مجرد تضييع للوقت، وضرورة الاهتمام بتفاصيل أخرى كالدخول في قصة حب مع جارته.

خطوبة وهمية جديدة

وقدمت الفنانة نور عرضًا جديدا إلى خالد النبوي، يتعلق بخطوبة وهمية بينهما على غرار الأولى التي أوهمت بها أسرتها، وذلك بعد كلمات «بليغ» الرومانسية اتجاه الدكتورة ماجي، وقدرتها الكبيرة على الإقناع.