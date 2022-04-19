صدمة ومرض وفاء عامر في مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 18 بسبب خالد النبوي

اهتمام كبير يشغل عشاق المسلسلات الدرامية بشأن أحداث مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 18، لمتابعة أحداث الحلقة الجديدة من العمل الرمضاني الذي يتصدر محركات البحث على موقع «جوجل» الشهير بمجرد عرضه.

مرض وفاء عامر في مسلسل راجعين يا هوى

وشهدت أحداث مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 18، مرض الفنانة وفاء عامر التي تجسد دور «يسرية»، وبقاءها على السرير لشدة مرضها، بسبب ترك أولادها للمنزل، قائلة: «واحد بيمشي ورا الفاشل عمه، والتاني بقى دلدول لمراته».

وتقصد بالأول الفنان نور خالد النبوي الذي يقوم بدور «طارق»، وبالثاني الفنان إسلام جمال، صاحب دور «مدحت أبو الهنا».

مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 18

وتعرضت الفنانة وفاء عامر إلى صدمة أكبر بعد رؤية «بليغ» داخل منزلها، لتتحول فرحتها بعودة ابنها «طارق» إلى المنزل لحزن كبير، بعد إدراك أن عمه عاد معه للمنزل من أجل البقاء داخله حتى استرداد تركته على غرار ما فعله داخل الشركة التي استولى على إدارتها بعد الحصول على توكيل من «طارق وولاء» ابني شقيقيه.