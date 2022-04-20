أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 20-4-2022 في مصر

أسعار الدواجن في الأسواق المختلفة والمحلات التجارية من أكثر الأشياء التي يبحث عنها الكثيرون عبر محركات البحث المتنوعة، خاصة مع اقتراب عدد من الأعياد مثل عيد شم النسيم وعيد الفطر المبارك وعيد القيامة المجيد، ما يجعل العديد يلجأون إلى شراء الدواجن مبنتجاتها المختلفة، باعتبارها النوع الأساسي على المائدة المصرية.

وسعيا من بوابة «الوطن» على تقديم ما يبحث عنه المواطنون والمتابعون بشكل يومي ودائم ومستمر، نوضح من خلال هذا التقرير أسعار الدواجن في الأسواق التجارية اليوم الأربعاء الموافق 20 أبريل من عام 2022، وجاءت كالتالي:

أسعار الدواجن البيضاء

وجاءت أسعار الدواجن اليوم الأربعاء في الأسواق، ليصل سعر الشيش طاووق إلى قيمة تتراوح بين 80 إلى 110 جنيهات، فيما جاء سعر كيلو الدجاج المتبل 145 جنيهًا، كما جاء سعر كيلو الأوراك بين 70 إلى 130 جنيهًا، كما وصل سعر طبق كبدة دجاج وزن كيلو جرام إلى من 80 إلى 100 جنيه للكيلو.

وبالنسبة لسعر كيلو صدور الدجاج بالعظم، يصل إلى 75 جنيهًا، كما وصل سعر طبق كيلو دبابيس دجاج اليوم الأربعاء بين 82 و100 جنيه، كما وصل متوسط سعر دجاجة كاملة وزن كيلو جرام، متبلة نحو 77 جنيهًا، كما شهد سعر فيليه الدجاج اليوم الأربعاء نحو 110 جنيهات للكيلو الواحد، كما وصل سعر طبق كبد وقوانص 500 جرام إلى نحو 30 جنيهًا.

أسعار الرومي اليوم الأربعاء

وجاء سعر كيلو الفيلية من الرومي 140 جنيهًا، فيما جاء سعر كيلو كبدة الديك الرومي 85 جنيهًا، وقوانص رومي 67 جنيهًا، وبلغ سعر الأجنحة الرومي نحو 54 جنيهًا، كما سجل سعر الكيلو من الرومي اليوم نحو 70 جنيهًا، ووصل سعر الأوراك الرومي إلى 82 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء

وجاء سعر الكتكوت الأبيض الواحد اليوم الأربعاء، ما بين 8 إلى 12.25 جنيه، كما تراوح سعر الكتكوت الساسو بين 2.75 و 3.25 جنيها،وسعر الكتكوت الأبيض بين 2.2 إلى 6 جنيهات.