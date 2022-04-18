أسعار الدواجن اليوم الاثنين 18-4-2022 في مصر

اللحوم البيضاء واحدة من الأطعمة التي لا غنى عن تناولها في رمضان على موائد الإفطار في شهر رمضان المبارك، التي تدخل في تجهيز وإعداد طبق البانيه وغيره، كأطباق المكرونة بقطع الدجاج، ما يدفع السيدات وتحديدا ربات البيوت، للبحث بشكل يومي عن أسعار الدواجن في الأسواق، بالتزامن مع بدء النصف الثاني من الشهر الكريم، بحسب جولة أجرتها «الوطن» وفي المحلات التجارية الكبرى في منطقة الدقي.

«الوطن» تستعرض ضمن الخدمات الإخبارية التي تقدمها للقراء، أسعار الدواجن البيضاء ومشتقاتها، وأسعار الكتاكيت وأسعار الرومي والسمان، التي شهدت استقرارا في المحلات التجارية الكبرى، اليوم الاثنين الموافق 18 أبريل الجاري، في السطور التالية:

أسعار الدواجن البيضاء

وصلت قيمة سعر طبق كبد وقوانص 500 جرام، نحو 30 جنيهًا، وكيس صدور دجاج بالعظم نحو 75 جنيهًا، فيما وصلت قيمة سعر طبق كيلو دبابيس دجاج اليوم الإثنين بين 82 و100 جنيه، فيما جاء متوسط سعر دجاجة كاملة وزن كيلو جرام، متبلة نحو 77 جنيهًا، وشهد سعر فيليه الدجاج الأحد نحو 110 جنيهات للكيلو الواحد.

تراوحت قيمة سعر الشيش طاووق بين 80 إلى 110 جنيهات، والمتبل نحو 145 جنيهًا، وسجل سعر الأوراك ما بين 70 إلى 130 جنيهًا، ووصل سعر طبق كبدة دجاج وزن كيلو جرام ما بين 80 إلى 100 جنيه للكيلو.

أسعار الكتاكيت اليوم الاثنين

وصل سعر الكتكوت الأبيض اليوم، ما بين 8 إلى 12.25 جنيها، فيما وصلت قيمة سعر الكتكوت الساسو اليوم الإثنين فتراوح بين 2.75 إلى 3.25 جنيه، كما سجل سعر الكتكوت الأبيض قطعان قيمة تراوحت بين 2.2 إلى 6 جنيهات.

أسعار الرومي اليوم الاثنين

سجلت قيمة الرومي فيليه 140 جنيهًا، كبدة الديك الرومي 85 جنيهًا، قوانص رومي 67 جنيهًا، وبلغ سعر الأجنحة الرومي نحو 54 جنيهًا، كما سجل سعر الكيلو من الرومي اليوم نحو 70 جنيهًا، ووصل سعر الأوراك الرومي إلى 82 جنيهًا.