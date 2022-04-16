أسعار الدواجن اليوم السبت 16-4-2022 في مصر

وجود اللحوم البيضاء بكافة أنواعها ومشتقاتها على موائد الإفطار في رمضان يدفع يوميا ربات البيوت والسيدات بوجه عام للبحث عن أسعار الدواجن في الأسواق وذلك بالتزامن مع النصف الثاني من الشهر الكريم، حيث عزوف البعض عن تناول وجبات الدجاج والبحث عن الأسماك وغيرها من الأطعمة الأخرى.

ووفق جولة على المحلات التجارية الكبرى في منطقة الدقي، تستعرض «الوطن»، ضمن الخدمات الإخبارية التي تقدمها للقراء، أسعار الدواجن البيضاء ومشتقاتها، وأسعار الكتاكيت وأسعار الرومي والسمان، التي شهدت استقرارا في المحلات التجارية الكبرى، اليوم السبت الموافق 16 أبريل الجاري، في السطور التالية:

أسعار الدواجن البيضاء

تراوح سعر طبق كيلو دبابيس دجاج بين 82 و100 جنيه، فيما جاء متوسط سعر دجاجة كاملة وزن كيلو جرام، متبلة نحو 77 جنيهًا.

وسجل سعر فيليه الدجاج نحو 110 جنيهات للكيلو الواحد، فيما سجل سعر طبق كبد وقوانص 500 جرام، نحو 30 جنيهًا، وكيس صدور دجاج بالعظم نحو 75 جنيهًا.

وتراوحت قيمة سعر الشيش طاووق بين 80 إلى 110 جنيهات، والمتبل نحو 145 جنيهًا، وسجل سعر الأوراك ما بين 70 إلى 130 جنيهًا، ووصل سعر طبق كبدة دجاج وزن كيلو جرام ما بين 80 إلى 100 جنيه للكيلو.

أسعار الرومي اليوم

واختلفت قيمة سعر الرومي اليوم السبت، إذ سجل سعر الكيلو من الرومي اليوم نحو 70 جنيهًا، ووصل سعر الأوراك الرومي إلى 82 جنيهًا، والرومي فيلية 140 جنيهًا، كبدة الديك الرومي 85 جنيهًا، قوانص رومي 67 جنيهًا، وبلغ سعر الأجنحة الرومي نحو 54 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم

أما عن سعر الكتكوت الساسو اليوم السبت فتراوح بين 2.75 إلى 3.25 جنيه، كما سجل سعر الكتكوت الأبيض قطعان قيمة تراوحت بين 2.2 إلى 6 جنيهات، بينما سعر الكتكوت الأبيض اليوم ما بين 8 إلى 12.25 جنيها.