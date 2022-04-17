أسعار الدواجن اليوم الأحد 17-4-2022 في مصر

تجهيز وإعداد طبق البانيه وغيره، كأطباق المكرونة بقطع الدجاج، يدفع السيدات وتحديدا ربات البيوت، للبحث بشكل يومي عن أسعار الدواجن في الأسواق، بالتزامن مع بدء النصف الثاني من الشهر الكريم، حيث تفضيل البعض لوجود اللحوم البيضاء بكل أنواعها ومشتقاتها، على موائد الإفطار في رمضان.

وبحسب جولة أجرتها «الوطن» في المحلات التجارية الكبرى في منطقة الدقي، تستعرض ضمن الخدمات الإخبارية التي تقدمها للقراء، أسعار الدواجن البيضاء ومشتقاتها، وأسعار الكتاكيت وأسعار الرومي والسمان، التي شهدت استقرارا في المحلات التجارية الكبرى، اليوم الأحد الموافق 17 أبريل الجاري، في السطور التالية:

أسعار الدواجن البيضاء

شهدت قيمة سعر طبق كيلو دبابيس دجاج اليوم الأحد بين 82 و100 جنيه، فيما جاء متوسط سعر دجاجة كاملة وزن كيلو جرام، متبلة نحو 77 جنيهًا، وشهد سعر فيليه الدجاج الأحد نحو 110 جنيهات للكيلو الواحد، فيما سجل سعر طبق كبد وقوانص 500 جرام، نحو 30 جنيهًا، وكيس صدور دجاج بالعظم نحو 75 جنيهًا.

وسجل سعر الأوراك ما بين 70 إلى 130 جنيهًا، ووصل سعر طبق كبدة دجاج وزن كيلو جرام ما بين 80 إلى 100 جنيه للكيلو، فيما وتراوحت قيمة سعر الشيش طاووق بين 80 إلى 110 جنيهات، والمتبل نحو 145 جنيهًا،

أسعار الكتاكيت اليوم الأحد

ووصلت قيمة سعر الكتكوت الساسو اليوم الأحد فتراوح بين 2.75 إلى 3.25 جنيه، كما سجل سعر الكتكوت الأبيض قطعان قيمة تراوحت بين 2.2 إلى 6 جنيهات، بينما سعر الكتكوت الأبيض اليوم ما بين 8 إلى 12.25 جنيها.

أسعار الرومي اليوم الأحد

واختلفت قيمة سعر الرومي اليوم الأحد، إذ سجل سعر الكيلو من الرومي اليوم نحو 70 جنيهًا، ووصل سعر الأوراك الرومي إلى 82 جنيهًا، والرومي فيلية 140 جنيهًا، كبدة الديك الرومي 85 جنيهًا، قوانص رومي 67 جنيهًا، وبلغ سعر الأجنحة الرومي نحو 54 جنيهًا.