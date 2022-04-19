مشاجرة بين نور خالد النبوي وشقيقه في مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 18

لا زالت أصداء مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 18، تتصدر حديث رواد السوشيال ميديا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد عرضها على القنوات التلفزيونية، وارتفاع وتيرة أحداثها بمشادة بين طارق ومدحت أبوالهنا.

مشادة بين طارق ومدحت في مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 18

وشهدت أحداث مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 18، مشادة بين الثنائي نور خالد النبوي صاحب دور «طارق» مع شقيقه مدحت الذي يجسد شخصيته الفنان إسلام جمال، بعد أن اصطحب «بليغ» إلى منزل أسرته، مستغلًا التوكيل الذي وقع عليه طارق لعمه.

محاولة إلغاء توكيل

وحاولت أسرة سلمى أبوضيف، صاحبة دور «ولاء»، السيطرة عليها ومحاولة إقناعها بإلغاء التوكيل الخاص بها الذي قدمته إلى عمها طارق، للتحكم في نصيبها بالميراث، وذلك لمساعدته في استعادة حقه في ورثه الذي عاد لأجله من أوروبا.

مسلسل «راجعين يا هوى»، بطولة الفنان خالد النبوي، صاحب شخصية «بليغ»، ويعرض حاليًا في السباق الرمضاني 2022.