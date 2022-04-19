مسلسل العائدون الحلقة 18.. أمير كرارة وأمينة خليل يستعدان لمهمة جديدة

بدأت أحداث مسلسل العائدون الحلقة 18 بحوار دار بين الضابط نبيل الذي يقوم بدوره الفنان محمود عبدالمغني، ورئيسه في العمل، تحدثا خلاله عن موافقة الدول الأوربية المستهدفة على مساعدتهم في محاربة الإرهاب القادم إلى البلاد، كما أخبره أن تلك الدول وافقت على مساعدة مصر لمعرفتها أن مصلحتهم معها، وأن على الفريق الاستعداد إلى السفر لتنفيذ العملية القادمة خلال أسبوعين.

أحداث مسلسل العائدون الحلقة 18

كما تحدثت أمينة خليل إلى أمير كرارة خلال تناولهما الطعام في أحد المطاعم، وقالت إن عملها في جهاز المخابرات ليس مجرد كارير، وإنما هو بمثابة النافذة التي تطل بها على مصر بجميع تفاصيلها، حيث عانت في بداية حياتها من الانتقال إلى أماكن مختلفة خلال عمل والدها في السفارة، وذلك خلال أحداث مسلسل العائدون الحلقة 18.

تفاصيل مهمة أمير كرارة وأمينة خليل

اجتمع نبيل مع أمير كرارة وأمينة خليل للتحدث عن تفاصيل زيارة الوزير إلى الدول الأوربية وسفرهما لتنفيذ العملية الجديدة، كما أخبرهما أن محطتهما القادمة من أكثر الدول التي أتعبت الوزير في التفاوض، ولكنهم قبلوا مساعدته في النهاية ولكن بمشاركة أحد عناصرهم مع الفريق المصري، ثم بدأ إخبارهم بكل التفاصيل.

وخلال لقائهما مع نبيل في مسلسل العائدون الحلقة 18 أخبرهما أن هناك أحد الشباب المصريين يعيش هناك اسمه سعد الدين خطاب، لديه مطعم للمأكولات الحلال، وأنه كان يرغب بشدة في مغادرة البلد، كما أنه يساعد المخابرات المصرية باستمرار.