السورية رشا بلال: قصة العائدون لمستني شخصيا.. وأعرف بنات مثل «هند»

أعربت الفنانة السورية رشا بلال عن سعادتها البالغة بالمشاركة في مسلسل العائدون بطولة الفنان أمير كرارة الذي يعرض في الماراثون الرمضاني الحالي 2022، إذ تجسد شخصية «هند» وهي فتاة تتزوج من «سياف» قائد تنظيم داعش، ولكن يتركها بعد خيانة شقيقتها للتنظيم وقتلها على يده.

رشا بلال: قصة مسلسل العائدون لمستني

وقالت رشا بلال في تصريحات خاصة إلى «الوطن» إنها كانت تحلم منذ صغرها بالمشاركة في الدراما والأعمال المصرية: «من وأنا صغيرة كان التليفزيون عندنا طول الوقت شغال على الأفلام والمسلسلات المصرية، وأنا كنت عاشقة للفن المصري وكان نفسي أكون جزء منه، وقصة المسلسل لمستني بشكل كبير خاصة أنني ممثلة سورية تعيش في مكان خاض هذه الحرب وتأذت منها بشدة بشكل مباشر».

رشا بلال: شخصية هند كانت مغرية لأي ممثل

وأشارت إلى أن شخصية هند جذبتها بشدة إلى مشاركتها في مسلسل العائدون، قائلة: «شخصية هند كانت مغرية لأي ممثل إنه يعملها، وأنا أعرف بنات من الشخصيات دي زي هند بالظبط وأحيانا كنت بتعاطف معاهم، وأحيانًا أخرى بعترض على اللي بيعملوه، وكان الدور تحدي بالنسبة لي لأني بعيدة كل البعد عن شخصية هند وعن البيئة التي تعيشها وطريقة تفكيرها».

أبطال مسلسل العائدون

مسلسل العائدون تأليف باهر دويدار، ومن إخراج أحمد نادر جلال، ويقوم ببطولته مجموعة من النجوم، وهم: أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبد المغني، ميدو عادل، إسلام جمال، هاني رمزي، أحمد الأحمد، محمد فراج، وعدد من ضيوف الشرف.