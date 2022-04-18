محمود عبد المغني: قضايا مسلسل العائدون تحمل مفاجآت للمشاهدين

أعرب الفنان محمود عبد المغني، عن سعادته البالغة بردود أفعال الجمهور على مشاركته في مسلسل العائدون مع الثنائي أمير كرارة وأمينة خليل، قائلًا: «رغم إنه يتناول أحداثًا حقيقية قبل 5 سنوات تقريبًا، لكنها أحداث مفاجئة للمُشاهد».

قضايا جديدة في العائدون

وقال محمود عبد المغني، لـ«الوطن»: «رغم حداثة الملفات التي يتناولها العائدون، والتي يعود تاريخها قبل خمس سنوات تقريبًا، لكن العمل يكشف أحداث مفاجأة بالنسبة للجميع، بما فيهم أنا كـ محمود عبد المُغني، فلم أكن أعلم بكل تلك الخبايا والملفات إلا بعد إطلاعي على قصة المسلسل وقراءة السيناريو».

داعش والإلحاد في العائدون

وأوضح محمود عبد المغني، أنّ «العمل يتطرق لملفات عدة، والتي تصب في النهاية داخل تنظيم داعش الإرهابي، مثل الدور الذي تقوم به قنوات التابعة لجماعة الإخوان والتي تُبث من خارج البلاد، وكذلك ملف تجنيد الشباب لصالح البلاد، كما أنّ الحلقات المُقبلة تتطرق لملفاتٍ أخرى، لعل أبرزها الإلحاد».

لا صعوبات في مسلسل العائدون

وأكد بطل مسلسل العائدون، أنه لم يواجه أي صعوبات خلال رحلته مع العمل، قائلًا: «لا أعتقد أنني واجهت صعوبات، ولا أحب هذه الكلمة من الأساس، فطالما المُمثل يخوض تجربة فنية يُحبها، فلا يضع تلقائيًا كلمة صعوبات في باله، فسيكون هناك حالة من الاستمتاع فقط، وإنّ كان هناك تعب، يكون تعب مُمتع، وأنا استمتعت برحلتي في العائدون».