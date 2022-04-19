ينتظر عدد كبير من الجمهور تطورات مسلسل العائدون الذي يتناول جانبا من حياة تنظيم داعش الإرهابي، لذا يبحث الكثير عن مواعيد عرض مسلسل العائدون بطولة أمير كرارة الحلقة 18 والقنوات الناقلة، وذلك بعد بدء ميدو عادل «أبو علاء المجاهد»، في الجهاز الإعلامي للتنظيم.

مواعيد عرض مسلسل العائدون على قناة dmc دراما

وتأتي مواعيد عرض مسلسل العائدون بطولة أمير كرارة الحلقة 18 والقنوات الناقلة، عبر قناة dmc، يوميًا طوال شهر رمضان، في الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً، وحلقة الإعادة الأولى في الساعة الثالثة من صباح اليوم التالي، والإعادة الثانية في الساعة الخامسة إلا خمس دقائق.

كما يبحث الجمهور عن مواعيد عرض مسلسل العائدون بطولة أمير كرارة الحلقة 18 والقنوات الناقلة، عبر قناة dmc دراما، إذ يتم عرضه في الساعة الواحدة إلا ربع بعد منتصف الليل، في حين تكون الإعادة الساعة الثامنة صباحًا، والإعادة الأخرى في الواحدة والنصف ظهرًا.

مسلسل العائدون الحلقة 17

وكان مسلسل العائدون الحلقة 17، شهدت عدة تطورات منها طلب سياف «الفنان السوري أحمد الأحمد» والي تنظيم داعش، مساعده نزار «الفنان جنيد زين الدين» بضرورة وضع مراقبة على ميدو عادل، للتأكد من مدى ولاءه للتنظيم، وذلك من خلال الاستعانة بأشخاص آخرين وليس زميله، وذلك لحين اكتساب الثقة فيه.