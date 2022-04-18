ميدو عادل يبدأ مهامه داخل تنظيم داعش.. مسلسل العائدون الحلقة 17

شهد مسلسل العائدون الحلقة 17، نقل ميدو عادل من مركز إعاشة يضم العشرات من تنظيم داعش الإرهابي، إلى مسكن جديد يعيش فيه بصحبة صديقه؛ تمهيدًا لبدء مهام عمله داخل الجهاز الإعلامي للتنظيم.

مسلسل العائدون الحلقة 17.. ميدو عادل يصنع كمينًا لزميله في تنظيم داعش

ويتبع ميدو عادل، خلال أحداث مسلسل العائدون الحلقة 17، نصائح أمير كرارة وأمينة خليل، بشأن الحفاظ على حياته، وتجنبًا لاكتشاف العملية المُكلف بها، حيث يأخذ الحذر في كل خطواته وأفعاله، وصنع كمينًا لزميله للتأكد من إذا كان يراقبه أم لا.

واكتشف ميدو عادل، في مسلسل العائدون الحلقة 17، مراقبة زميله له، من خلال التفتيش في متعلقاته وجهاز اللاب توب، ما دفعه لليقظة والانتباه بشكلٍ أكبر.

ميدو عادل يكتشف وضعه تحت المراقبة

وفي أحد مشاهد مسلسل العائدون الحلقة 17، طلب «سياف» والي تنظيم داعش، من مساعده «نزار» وضع مراقبة على ميدو عادل؛ للتأكد من مدى انتمائه للتنظيم، وذلك من خلال الاستعانة بأشخاص آخرين وليس زميله.

وبدأ ميدو عادل، في مسلسل العائدون الحلقة 17، مهامه داخل الجهاز الإعلامي للتنظيم، وذلك من خلال عمله كمونتير للمواد المصورة الخاصة بداعش، إذ اقترح العمل من خلال اللاب توب الخاص به، كونه موصولاً ببرامج مراقبة تمكنه من الوصول إلى الجهاز الأمني الذي يعمل فيه أمير كرارة وأمينة خليل.