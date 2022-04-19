المخابرات البريطانية: القوات الأوكرانية تتصدى للروس في دونباس

تصدت القوات الأوكرانية للعديد من محاولات التقدم من قبل القوات الروسية، على خط سيطرة دونباس مع استمرار القصف والهجمات التي تشنها موسكو في المنطقة اليوم، وفقًا لآخر تحديث لمخابرات الدفاع البريطانية، بحسب ما نشرته شبكة «سي إن إن».

وكتبت وزارة الدفاع البريطانية على موقع «تويتر»: «لا تزال قدرة روسيا على التقدم متأثرة بالتحديات البيئية واللوجستية والتقنية التي عصفت بها حتى الآن، جنبًا إلى جنب مع مرونة القوات المسلحة الأوكرانية ذات الدوافع العالية».

وأضافت أن القوات الروسية لم تكن قادرة على القضاء على المقاومة في ماريوبول، على الرغم من الهجمات العشوائية العديدة التي تدل على فشلها في تحقيق أهدافها بالسرعة التي تريدها.

أوكرانيا تلقت طائرات مقاتلة من دول أخرى

من جهة أخرى، تلقت أوكرانيا طائرات مقاتلة إضافية من دول أخرى لا تشمل الولايات المتحدة، بالإضافة إلى أجزاء طائرات إضافية للسماح لها بالحصول على المزيد من الطائرات في الجو، وفقًا لمتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية.

ونقلت شبكة «سي إن إن» عن السكرتير الصحفي للبنتاجون جون كيربي: «أود أن أقول فقط، دون الخوض في ما تقدمه الدول الأخرى، إنهم تلقوا منصات وأجزاء إضافية ليتمكنوا من زيادة حجم أسطولهم، وحجم أسطول طائراتهم.. أعتقد أنني سأترك الأمر عند هذا الحد».

مساعدات عسكرية أمريكية لأوكرانيا

من ناحيته، قال مسؤول في البيت الأبيض لشبكة «سي إن إن»، إن الشحنات من حزمة المساعدة الأمنية الأخيرة لإدارة بايدن إلى أوكرانيا بدأت في الوصول، إذ وافق الرئيس الأمريكي جو بايدن الأسبوع الماضي، على حزمة إضافية بقيمة 800 مليون دولار من الأسلحة والذخيرة والمساعدة الأمنية لأوكرانيا.

وكانت الولايات المتحدة قد وافقت، لأول مرة، على تزويد كييف بأنواع القدرات العالية القوة التي اعتبرها بعض مسؤولي إدارة بايدن قبل أسابيع قليلة أنها خطر تصعيد كبير للغاية، بما في ذلك 11 طائرة هليكوبتر من طراز Mi-17، و18 مدفع هاوتزر عيار 155 ملم، و300 طائرة بدون طيار.