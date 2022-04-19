روسيا تعرض وقف إطلاق النار في ماريوبول لتمكين الأوكرانيين من الاستسلام

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أنها ستعرض وقف إطلاق النار في ماريوبول يوم غد؛ للسماح للمدافعين الأوكرانيين المتحصنين في مصانع الصلب في آزوفستال بإلقاء أسلحتهم، وذلك بحسب تقارير نقلتها وكالة أنباء «رويترز».

أوضحت وزارة الدفاع الروسية، أنها ستبدأ وقف إطلاق النار الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت موسكو يوم الأربعاء 11:00 بتوقيت جرينتش؛ لمنح المقاتلين الأوكرانيين الفرصة للاستسلام. والبقاء سالمين.

استمرار قصف المجمع الصناعي في ماريوبول

وكانت القوات الروسية، قد واصلت قصف المصنع في ماريوبول، إذ كان عدد متناقص من القوات الأوكرانية ما زال صامدا، وأظهر شريط فيديو الدخان يتصاعد من المجمع الصناعي.

وأشارت رويترز، إلى أن روسيا زعمت أنها قدمت نفس العرض اليوم، لكن لم يستجب أي جندي أوكراني.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قد وعد بأن قواته في ماريوبول ستقاتل حتى النهاية، وتجاهل أي إنذارات استسلام من روسيا.

من جهة أخرى، أعلن مسؤولون في خاركيف، حصيلة أخرى من القتلى والجرحى من القصف الروسي المستمر للمدينة، وذلك باختلاف عن حادثة سابقة أودت بحياة أربعة على الأقل، حيث قتل أربعة أشخاص، بينهم ثلاثة من عمال الطوارئ، اليوم، بحسب عمدة مدينة خاركيف إيهور تيريكوف، حسبما أوردته رويترز.

ضحايا بسبب الذخائر الروسية غير المنفجرة

وقال تيريكوف للتلفزيون الأوكراني مساء اليوم، إن مسؤولي خدمة الطوارئ لقوا حتفهم أثناء محاولتهم نزع فتيل الذخائر الروسية غير المنفجرة.

وفي سياق منفصل، قال مكتب المدعي العام لمنطقة خاركيف، إن أربعة أشخاص قتلوا وأصيب 14 بصواريخ روسية في المدينة اليوم، مشيرًا إلى أن أكثر من 10 مبان سكنية تضررت، بالإضافة إلى عدد من العقارات والمحلات.