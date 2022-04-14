البيت الأبيض: وقف العقوبات على موسكو مشروط باتفاقها مع كييف

أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، اليوم الخميس، خلال مشاركته في مؤتمر استضافه الناديخ الاقتصادي بواشنطن، أن القتال في أوكرانيا من المتوقع أن يستمر لأشهر أو لفترة أطول، ومن المقرر أن تعلن السلطات الأمريكية في الأيام القليلة المقبلة خطوات للتصدي لعمليات التهرب من العقوبات على روسيا، والتي تحاول التكيف مع العقوبات المفروضة عليها فى ظل تعرضها لضغوط اقتصادية هائلة.

أمريكا تتصدى لعمليات التهرب من العقوبات على روسيا

وأضاف «سوليفان»، أن الإجراءات التي تستهدف عمليات الالتفاف على العقوبات المفروضة على روسيا سيجري اتخاذها خلال الأسبوع أو الأسبوعين المقبلين، مؤكدا أن التواصل بين الجانبين الأمريكي والروسي لم يتوقف في عدد من المجالات، ولكن يصعب تنفيذ بعض الأمور بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وفقا لموقع قناة «روسيا».

البيت الأبيض: وقف العقوبات شريطة اتفاق موسكو وكييف

ومن جهة أخرى، قال البيت الأبيض إن الولايات المتحدة الأمريكية، مستعدة لبحث إمكانية رفع عدد من العقوبات المفروضة على روسيا إذا توصلت موسكو وكييف إلى اتفاق، كما أن الإدارة الأمريكية خططت بالفعل لمنع الدول الأوروبية من استيراد الطاقة من روسيا، بالإضافة إلى أن البلاد ستعلن خلال الأسبوعين المقبلين، عن إجراءات ضد الشركات الروسية والدول الأخرى التي تتحايل على العقوبات.