البنتاجون: روسيا تخطط لهجمات أوسع في أوكرانيا

قالت شبكة سي إن بي سي الإخبارية الأمريكية، إنه مع بدء الهجوم الروسي الكامل على منطقة دونباس الشرقية، واحتلال القوات الروسية لمدينة كريمينا بشرق البلاد ما يمثل أول مدينة يستولى عليها في هذه المرحلة من الحرب، تبقى مناطق القتال في شرق أوكرانيا المحاصر دون ممرات إنسانية، لليوم الثالث على التوالي.

وأجرى الرئيس جو بايدن مكالمة آمنة مع الحلفاء لمناقشة الحرب ومواصلة دعم أوكرانيا في غرفة العمليات بالبيت الأبيض.

الهجوم الحالي لا يزال محدودا

ونقلت الشبكة الأمريكية عن مسئول كبير في وزارة الدفاع الأمريكية، إن القوات الروسية بدأت هجوما محدودا في جنوب غرب دونيتسك وجنوب إيزيوم، وهي موجة جديدة من الهجمات تتماشى مع معلومات المخابرات الغربية بأن الكرملين سيحول تركيزه بعيدا عن العاصمة الأوكرانية كييف.

وقال مسؤول وزارة الدفاع، الذي شارك تفاصيل جديدة من تقييم البنتاجون للحرب: نعتقد أن هذه الهجمات هي مقدمة لعمليات هجومية أكبر يخطط الروس لشنها.

وأضاف أن الولايات المتحدة رصدت بعض الهجمات البرية، بما في ذلك بعض الحرائق بعيدة المدى وقصف مدفعي، مضيفا أنه لم يجر إعادة انتشار جميع القوات الروسية للقتال في أوكرانيا، ولا تزال بعض الوحدات الروسية تعيد نشره.

الإعلان الروسي ببدء الهجوم

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت أنها شنت عشرات الضربات الجوية ليلا في أنحاء شرق أوكرانيا، موضحة أنها ضربت 13 موقعًا أوكرانيًا في دونباس بـ صواريخ جوية عالية الدقة، وضربت 60 عتادًا عسكريًا بضربات جوية أخرى.

وجاء البيان بعد وقت قصير من إعلان كييف أن روسيا بدأت هجومها الجديد والمضاعف على منطقة دونباس، مما يمثل المرحلة الثانية من الحرب، ولم تصف موسكو رسميًا حتى الآن تصرفاتها بأنها هجوم جديد، لكن وزير دفاعها أكد هدف روسيا المتمثل في الاستيلاء على الأراضي الشرقية الاستراتيجية لأوكرانيا.