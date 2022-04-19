حسام موافي يوجه تحذيرات لمرضى تضخم الطحال و الأنيميا المنجلية

حذر الدكتور حسام موافى، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، مريض السكر من تغيير نوع العلاج الذي يتلقاه من تلقاء نفسه، خاصة السكر من النوع الثاني، إذ شدد على ضرورة تغيير العلاج بإشراف طبيب فقط، كما نصح من يعانون من تضخم في الطحال أو كبر حجمه بالكشف المبكر عن هذا الأمر، إذ قد يكون مقدمة لمرض في الدم، وذلك في تصريحات تليفزيونية له.

كبر حجم الطحال

وأضاف «موافى» أن كبر حجم الطحال أمر لا يقلق لكن يجب على أي مصاب به أن يأخذه على محمل الجد، إذ تتسبب أنيميا التكسير في كبر حجم الطحال، كما أن تليف نخاع العظم يسبب أيضًا كبر حجم الطحال، موضحًا في الوقت ذاته أن علاج حصى الكلى قاس للغاية ويختص به أطباء المسالك البولية، لكنه أكد في نفس الوقت أن حصى الكلى مرض وراثي في مصر ومنتشر بشكل كبير، ويجب سرعة العمل على تفتيت الحصوات.

مخاطر الأنيميا المنجلية

على جانب آخر، حذر أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، الأشخاص الذين يعانون من الأنيميا المنجلية من التعرض لنقص الأكسجين، إذ إنه لو حدث ذلك تتحول الخلية الحمراء لشكل منجل وهو أمر يتسبب في غلق الوعاء الدموي ويؤدي هذا الأمر لشبه جلطة في مجموعة خلايا حمراء وتغلق القلب، وهذا الأمر قد يؤثر على الطحال والقدم، ويتسبب في شلل بالمخ.