حسام موافي يكشف خطورة نقص هرمون مانع الإدرار وعلاقته بسرعة البول

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، إن الله سبحانه وتعالى خلق شيء داخل المخ لإخطار الجسم بخطر نقص المياه، فيشعر الإنسان بالعطش.

العطش نعمة كبيرة

وأكد حسام موافي في تصريحات إعلامية، أن العطش نعمة كبيرة تحذر الإنسان من خطر عظيم، وترسل إنذارا بضرورة تعويض نسبة المياه المهدرة، التي يحتاج الجسم إلى تجديدها.

40% من مرضى السكري ليس لديهم أعراض

وأشار أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، إلى أن 40% من مرضى السكري ليس لديهم أية أعراض، وتحليل السكر روتيني، وبالتالي قد لا يكون الذهاب إلى الحمام بشكل متكرر لإفراز المياه له علاقة بالسكر، وربما يرتبط بأمراض أخرى.

مرض نقص هرمون مانع الإدرار

وأوضح أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، أن هناك هرمون في المخ يسمى مانع الإدرار، وهو الذي يحدد نسبة المياه التي يحتاجها الجسم، وبناء عليه يمنع نزول المياه بشكل كبير للحفاظ على النسبة التي تغذي الجسم.

ونوه الدكتور حسام موافي، إلى أن مرض نقص هرمون مانع الإدرار يؤدي إلى سرعة البول، ويمكن علاجه عن طريق تناول أقراص.

ولفت «موافي» إلى أن السرطان مرض ليس لطيفا، وله 3 وسائل للعلاج، هي: الكيماوي والإشعاع والجراحة.

مرض السرطان قد يعود بعد علاجه

وأشار إلى أن مرض السرطان قد يعود مرة أخرى بعد علاجه بأحد هذه الأساليب، وعند حدوث ذلك في أي جزء بالجسم، يجب أن يتوجه المريض إلى طبيب أورام لتشخيص الحالة.

ونصح أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، بسرعة الكشف عن الورم الذي يظهر بعد علاج السرطان، نظرا لخطورة التأخير في العلاج: «متستناش.. أسرع إلى الطبيب ربما كان الورم نتيجة السرطان فتلحق تعالجه».