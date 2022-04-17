لقاء الخميسي في برنامج نجوم السماء: «المنظر من فوق شرم الشيخ يهبل»

استضاف برنامج «نجوم السماء» الفنانة لقاء الخميسي التي تستعد للقفز من الطائرة، موضحة أن السيدة المغامرة مغامرة بقلبها وعقلها وتغامر لتحقيق أهدافها، وحصلت على تأشيرة المغامر بنسبة 90%.

اتصالها بشقيقها لتسرد له التجربة

وأوضحت الفنانة لقاء الخميسي خلال استضافتها في برنامج «نجوم السماء» المذاع على القناة الأولى، أنها ستتصل بشقيقها هيثم لإخباره بأنها ستقفز من الطائرة على مدينة شرم الشيخ.

حبها لتكرار تجربة القفز من السماء

وأكدت الفنانة لقاء الخميسي، أن زوجها عبد المنصف لعب في 6 أندية لكرة القدم، وبعدها قفزت من على الطائرة وغنت أغنية حلوة يا بلدي، قائلة: «دي أحلى بلاد الدنيا، أنا إحساسي بعد المغامرة رائع وحاسة بالمغامرة والحرية واستمعت بالهوا والسحاب والمنظر اللي تحت، وكنت سايبة نفسي للمغامرة عشان أستمتع، المنظر فوق شرم الشيخ يهبل، ومنظر رائع، ولو بقول لحد يجي بسرعة عشان هيفوت الجمال اللي شوفته النهارده، أنا عاوزة أنزل المرة الجاية من الطيارة في بورسعيد، أنا كسرت الخوف النهارده وأنا بنط، التنظيم بتاع منتدى شباب العالم كان رائع كان نفسي أحضر عشان أخد من حماس الشباب، وإحنا بقالنا كتير بنعمل أحداث مهمة والتنظيم بيكون أكتر من رائع».

القفز من الطائرة لمختلف النجوم

ويستضيف برنامج نجوم السماء كوكبة من النجوم من أجل القفز من الطائرة، حيث استضاف النجم عماد متعب والفنانة دينا الشربيني والفنانة نيللي كريم وغيرهم من النجوم من أجل التعريف بمهارة القفز من على الطائرة.