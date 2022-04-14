رنا رئيس بعد القفز في «نجوم السماء»: فخورة ببلدي

قالت الفنانة رنا رئيس، إن آخر مغامرة عاشتها كانت في لبنان، مبينة أن أكثر شيء يحمسها للمغامرة هو حبها لفعل شيء جديد، والمغامرة دائما تكون في التجربة نفسها.

رنا رئيس: أتمنى وجود أختي وأمي في المغامرة

وأضافت «رئيس»، خلال استضافتها في برنامج «نجوم السما»، الذي يُعرض على القناة الأولى اليوم، أنها كانت تتمنى أن تكون مع أمها وأختها في المغامرة الخاصة بالقفز من الطائرة في أسوان واتصلت بهم ليدعو لها، مؤكدة أنها لا تخاف من القفز من الطائرة.

حبها للأغاني الشعبية والراب وغيرها

وأوضحت الفنانة رنا رئيس، أنها تغني الأغاني الشعبي والراب وغنت أغنية الفنان ويجز المسماة البخت، متابعة: «أنا هستمتع ببلدنا الحلوة انهارده بالقفز من الطائرة، أنا مبسوطة أوي، أنا شوفت من فوق حاجات كتير ومن كتر منا مبسوطة كنت فخورة أوي إني مصرية وفخورة ببلدي، اللي عندها إنتاج أكبر مجمع طاقة شمسية في العالم، أنا بفتخر إني مصرية وعندنا تطورات كتيرة ونقدر نعمل حاجات بجد كتيرة، وأسوان من أحلى الأماكن اللي في الحياة».

الدخول على الزفة النوبي والرقص على أنغام الدف

وحرصت الفنانة رنا رئيس على الدخول إلى ستديو التصوير على جمل وزفة نوبية من أجل أن تسمتع بأجواء الاحتفالات النوبية، وأهدتها طفلة قبعة نوبية مزركشة، وتراقصت على أنغام الدف النوبي الجميل على إيقاع الخماسي للموسيقى وسط احتفاء أهالي النوبة بها.