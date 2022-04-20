محمد محمود عبد العزيز: أركز على التمثيل بدلا من الإنتاج حاليا

قال الفنان محمد محمود عبد العزيز، إنه لم يكن توقع حدوث نجاح كبير لمسلسل ملف سري الذي ينتجه هذا العام، ويشارك فيه كممثل خلال دراما رمضان 2022، موضحا أن المسلسل يحتوي على أدوار كثيرة ويظهر كل حلقة خيط جديد في القصة.

وأضاف «عبد العزيز» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «زي كل سنة» المذاع على راديو «9090» وتقدمه الإعلامية غدير حسان، أن شخصية ليل المصري في مسلسل ملف سري جاءته أثناء تقديم دوره في مسلسل نقل عام، وكان الدوران متناقضان تماما، وبدأ جلسات عمل مع المخرج والمؤلف وشريكه في الإنتاج من أجل إخراج الشخصية بأفضل أداء ممكن.

التركيز في التمثيل حاليا

وتابع الفنان محمد محمود عبد العزيز: «لو بنتج حاجة بمثل فيها بشيل إيدي من الإنتاج وبدي كل حاجة لريمون مقار، أنا عمري ما مثلت بفلوسي لأني بنتج من 2010 ومطلعتش في أفلام كتير، ولو عاوز أطلع كنت أنتجت أعمال وأطلع فيها بطولة، بس أنا مش عاوز أفرد عضلاتي وخلاص، أنا فضلت فترة منتج عشان الشركة تقوم، ومن سنتين بعود مرة تانية للعمل كممثل، كل سنة وأنتم طيبين ويا رب نكون ضيوف خفاف على المشاهدين في شهر رمضان الكريم».

مسيرة نجل محمود عبد العزيز

وتخرج الفنان محمد محمود من الأكاديمية البحرية بالإسكندرية، وأسس شركة دعاية وإعلان ليكون مسؤولا عن حفلات ضخمة داخل مصر وخارجها، وعمل كمساعد مخرج في فيلم ليلة البيبي دول من إخراج عادل أديب، وحصل على جائزة استفتاء القراء كأحسن وجه شاب في عام 2010 عن دوره شبللو في مسلسل القطة العميا، ومؤخرا أسس شركة إنتاج فني واشترك مع المنتج ريمون مقار لتصبح شركة مشتركة باسم مجموعة فنون مصر للإنتاج والتوزيع وبدأت نشاطها في عام 2012.