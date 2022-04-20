ناقد فني يشيد بـ«نفادي» في الكبير أوي 6: يفجر عاصفة من الضحك كلما ظهر

أشاد الناقد الفني مجدي الطيب عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» بدور الفنان حاتم صلاح الشهير بشخصية «نفادي» في مسلسل الكبير أوي 6.

وكتب مجدي الطيب قائلا: «ممثل له لازمة، يظل الممثل طوال عمره يبحث عن اللازمة، التي تُقربه من الجمهور، والأهم أن تُصبح لصيقة به، وتميزه عن غيره. ورغم مشواره الفني القصير وجد الممثل الشاب حاتم صلاح هذه اللازمة، من خلال شخصية نفادي، صديق الكبير في المسلسل الذي يحمل نفس العنوان، واتسمت بالطرافة إلى حد بعيد؛ كونه مهووسا بالنساء بشكل أقرب إلى السذاجة، لكن تلميحاته العفوية تضع الكبير في مواقف حرجة، فكأنه يقول للجميع: إحنا دافنينه سوا».

مجدي الطيب: الجمهور وقع في غرام نفادي

وأضاف مجدي الطيب قائلا: «أداء حاتم للشخصية ببساطته وتلقائيته، ليفجر عاصفة من الضحك في كل مرة يظهر فيها، ويومئ خلالها بهذه اللازمة، التي على الرغم من خبثها إلا أنها شيدت جسورا من الود والإعجاب من جانب الجمهور، الذي وقع في غرام نفادي الشهير ب حاتم صلاح .. سابقا».

الحلقة 18 من مسلسل الكبير أوي 6

شهدت الحلقة الـ18 من مسلسل الكبير أوي 6، بحث «جوني» عن أي طريقة يزيد بها متابعيه ونسبة مشاهداته، فيجد طريقة وهي شراء متابعين، ولكن بعد دفع مبلغ مالي 200 ألف جنيه، ليذهب «جوني» إلى الكبير طالبا منه أن يبيع قطعة أرض ويعطيه المبلغ، وعندما يعرف الكبير السبب يفصل النت عن الدوار، ويقابل «هجرس» «جوني» ويخبره أن متابعيه في فتره غيابه زادوا على قناته، ويتفق الثنائي على التعاون معا.