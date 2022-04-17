تفاصيل مثيرة في أحداث مسلسل الكبير أوي 6 بطولة أحمد مكي الحلقة 16

بدأت الحلقة السادسة عشرة من مسلسل الكبير أوي 6 بذهاب صديق الكبير حتى يأخذ برأيه في مشاركته في الفيديو الذي قام بصناعته، ونشره چوني أملا في الحصول على عدد كبير من المشاهدات، ليخبره أنه فيديو غير حقيقي ولا يستحق أن يأخذ عددا كبيرا من المشاهدات، ثم يخبره بأنه يتابع فيديوهات الراقصة «لورديانا» على منصة «تيك توك»، بالإضافة إلى تحديات الملابس التي تنشرها السيدات على تلك المنصة، وعندما تسمعه مربوحة، تأتي إليه وهي غاضبة، لتخبره أنه سمعت ما قاله، ما جعلها تستاء منه بشكل كبير.

جوني يشعر بالحزن والحيرة

وبعد فشل فيديو چوني من نشر الفيديو، وعدم حصوله على عدد مشاهدات الكبير في الحلقة 16 من مسلسل الكبير أوي 6، شعر جوني بالحزن والحيرة حول ما يمكن تقديمه من محتوى يجعل عددا كبيرا يشاهده، لتخبره مربوحة أن الفيديو لن ينجح لأنه هجرس قام بنشر فيديو يوضح به حقيقة فيديو چوني وأنه مفبرك عبر صفحته.

چوني يضرب هجرس بعد كشف حقيقة الفيديو

ثم يتوجه چوني للقهوة، إذ يجلس هجرس رفقة بعض الأشخاص، ويتحدث معهم حول ما فعله چوني في الفيديو، ليضربه بالزجاجة على رأسه، ما يؤدي إلى إصابته بجرح عميق جعله ينزف دم، ثم يأخذه للوحدة الصحية حتى يعالجه.

وبينما كان يتحدث چوني مع مربوحة حول نوعية الفيديوهات التي يمكن أن تجعل الكثيرين يشاهدون المحتويات التي يقدمها، توصل إلى فكرة فيديو شعبي عن الصداقة، وقام بصناعة محتوى مخالف لطبيعته وشخصيته.

هجرس يصنع نفس المحتوى

وبعد نشر هذا الفيديو فشل أيضا، ولم يحصل على المشاهدات المطلوبة، ليسأل چوني مربوحة عن سبب ذلك، لتتفاجأ بأن هجرس قام بصناعة نفس محتوى الفيديو الخاص بچوني، ونشره عبر صفحاته على السوشيال ميديا، وحصوله على عدد مشاهدات كبير.