ناقد فني عن سماء إبراهيم: قدمت 3 أدوار مختلفة في رمضان ببراعة وإتقان

أشاد الناقد الفني محمود عبدالشكور عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» بأداء الفنانة سماء إبراهيم، التي تشارك خلال السباق الرمضاني 2022 في العديد من الأعمال الدرامية.

وكتب محمود عبدالشكور قائلا: «سماء إبراهيم تألقت في ثلاثة أدوار مختلفة تماما، قدمتهم ببراعة وحضور، تؤثر وتثير التعاطف في الدور الأول، وتطلق ضحكات صاخبة في الدور الثاني، وتحقق حضورا وابتساما ودهشة في الدور الثالث، قامت بدور حياة الأخت التي تعاني من مغامرة أختها في المشوار، ولعبت شخصية الكبيرة فحت في الكبير أوي 6، التي تبدو خرجت لتوها من قصة كوميكس، والتي تجمع بين شراسة رعاة البقر، وقسوة المطاريد».

عبدالشكور: سماء إبراهيم تقطع مسافة كبيرة بين الشخصيات بسهولة

وأضاف عبدالشكور: «أما همت مدرسة اللغة الإنجليزية في دايما عامر فهي نموذج نعرفه ونراه في كثير من المدارس، حياة تبكي ولدها بعد اختطافه، وتبكي على أختها عندما تلتقيان، والكبيرة فحت تجبر ابنها على الزواج، وتحمل مسدسا يحسم كل الأمور، والأستاذة همت تنطق كلمات اللغة بطريقة غريبة، مسافة هائلة تقطعها موهبة سماء بكل سهولة بين شخصيات لها العجب، سماء إبراهيم تجعل من كل دور بطولة خاصة بها».

سماء إبراهيم والكبيرة فحت

وتصدرت الفنانة سماء إبراهيم في بداية شهر رمضان المبارك التريند بعد عرض الحلقات الأولى من مسلسل الكبير أوي 6، والذي تجسد خلاله دور «الكبيرة فحت» عمة الكبير وجوني، ونالت إشادات عديدة من الجمهور بسبب أدائها الكوميدي المميز، واشتهرت وقت ظهورها في مسلسل الكبير أوي بمقولتها الشهيرة خلال المسلسل وهي: «شكلك مش مظبوط ياد».