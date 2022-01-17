دور عبد المنعم مدبولي في زواج «سمير ودلال».. «وفق راسين في الحلال»

تحل اليوم الاثنين، ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، فهي من مواليد 17 يناير عام 1960، إذ حظيت بجماهيرية كبيرة، بعدٍ سنواتٍ قليلة من دخولها مجال الفن، كونها أثرت الساحة الفنية بالعديد من الأعمال التي نالت إعجاب الجمهور.

تفاصيل جلسة جمعت بين عبد المنعم مدبولي وسمير غانم بسبب دلال عبد العزيز

وكشفت أمل مدبولي، ابنة الفنان الراحل عبد المنعم مدبولي، عن تفاصيل جلسة جمعت بين والدها والفنان الراحل سمير غانم، قبيل زواجه من الفنانة دلال عبد العزيز، إذ قالت في تصريحات لـ«الوطن» إنّ سمير غانم كان متخوفًا من خطوة الزواج، خاصة من دلال عبد العزيز.

علاقة صداقة تجمع بين عبد المنعم مدبولي ووالد دلال عبد العزيز

وقالت أمل مدبولي: «سمير غانم، قال لوالدي ذات مرة: أنا فيه واحدة بتحبني أوي أوي اسمها دلال عبد العزيز، بس أنا خايف عشان فرق السن بينا حوالي 20 سنة، إلا أنّ والدي حاول إقناعه بأنّ فارق السن ليس دافعًا للخوف من تلك الزيجة، طالما أنّ الطرف الآخر يُحبه بهذا الشكل».

وأشارت ابنة عبد المنعم مدبولي إلى أنها لم تعلم أي تفاصيل أخرى أو نقاشات جمعت بين والدها عبد المنعم مدبولي وسمير غانم، بخصوص إتمام الزواج من دلال عبد العزيز، متابعة أنّ «والدي كان صديقًا لوالد دلال رحمها الله».

وكانت الفنانة دلال عبد العزيز تزوجت من الفنان سمير غانم، عام 1984، وأسفرت هذه الزيجة عن إنجاب دنيا وإيمي سمير غانم، إلى أن وافتها المنية يوم 7 أغسطس الماضي، بعد صراع طويل مع فيروس كورونا.