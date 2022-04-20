ناقد فني: إسماعيل فرغلي يقدم الكوميديا بمنتهى الجدية في مسلسل مكتوب عليا

أشاد الناقد الفني أندرو محسن عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بدور الفنان إسماعيل فرغلي في مسلسل مكتوب عليا الذي يجسد فيه دور والد «جلجل»، والذين دائما تبدو علاقتهما متوترة، ولكن بطريقة كوميدية.

وكتب أندرو محسن قائلا: «أكتر حاجة عجباني في مسلسل مكتوب عليا هي العلاقة اللي بين جلال وأبوه، أكرم حسني وإسماعيل فرغلي، فكرة العلاقة اللي مش مستقرة بين ابن وأبوه بشكل كوميدي دي مش جديدة، بس الطريقة اللي مكتوبة بيها المواقف اللي بينهم، اللي بتخلي كل حاجه صغيرة أوي تتحول من الأب لسخرية وتقليل من الابن مع أداء إسماعيل فرغلي اللي بيعرف يقدم الكوميديا بمنتهى الجدية».

أندرو محسن: مشاهد أكرم حسني وإسماعيل فرغلي أفضل حاجة في المسلسل

واختتم أندرو محسن قائلا: «الاتنين مخليين المشاهد دي أحلى حاجة في المسلسل تقريبًا».

مسلسل مكتوب عليا

ويشارك مع الفنان أكرم حسني في بطولة مسلسل مكتوب عليا عدد من النجوم أبرزهم عمرو عبدالجليل، وأيتن عامر، وهنادي مهنا، ولأول مرة المطربة هلا رشدي، حنان سليمان، وإسماعيل فرغلي، ومحمد طعيمة، ويعرض المسلسل في تمام الساعة 6.45 دقيقة على قناة dmc،عقب أذان المغرب مباشرة، ويعاد في تمام الساعة 1.45 صباحًا، و6 صباحًا.

وتدور الاحداث في إطار كوميدي حول شاب يدعى جلجل يعاني من ظروفه المادية الصعبة، حيث يعمل مدرس موسيقي في إحدى المدارس، ويقابل عن طريق الصدفة رجلا مسنا يضع علي يده مادة سحرية، ليستيقظ في اليوم التالي ويجد أحداث يومه مكتوبة علي يده.