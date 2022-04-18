مسلسل مكتوب عليا الحلقة 16.. لقاء هنادي مهنا وأيتن عامر بعد الزواج

يبحث الجمهور عن أحداث مسلسل مكتوب عليا الحلقة 16 الذي يدور في إطار تشويقي اجتماعي حول عائلة جلجل، التي تحاول أن تجعله يحب «روقة»، ويكون بينهمًا علاقة حب بدلاً من حبه لـ سلمي التي تجسد دورها الفنانة هنادي مهنا.

مسلسل مكتوب عليا الحلقة 16

يطلب جلجل منوم من مدير الفندق درديري «أحمد فهمي» ويضعه في عصير الجوافة لروقه التي تنبهر بطعمه، ثم تنام فجأة، فيتوجه لغرفة سلمى الغاضبة من تركه الدائم لها، في حين تصحو روقه من نومها فجأة وتدخل غرفتهما.

ومن المقرر أن تشهد الحلقة المقبلة مفاجآت في العلاقة التي تجمع بين أكرم حسني وأيتن عامر وهنادي مهنا، خاصة أن زواج الثنائي في يوم واحد، وفي فندق واحد، ويعتبر ذلك المشهد الأول الذي يجمع بينهما.

أبطال مسلسل مكتوب عليا

العمل بطولة أكرم حسني بمشاركة عدد من النجوم أبرزهم عمرو عبد الجليل وأيتن عامر، هنادي مهنا، ولأول مره المطربة هلا رشدي، إضافة إلى الفنانة القديرة حنان سليمان، وإسماعيل فرغلي، ومحمد طعيمة، وآخرين، كما يظهر في المسلسل عدد من ضيوف الشرف.

مواعيد عرض مسلسل مكتوب عليا

يعرض مسلسل «مكتوب عليا» على شاشة قناة dmc يوميا في تمام الساعة 6.45 مساء، ويعاد في تمام الساعة 1.45 صباحا، و6 صباحا، وهو تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج كريم أبوذكري k media بمشاركة المتحدة للخدمات الإعلامية.