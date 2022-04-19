أيتن عامر: «مكتوب عليا» أعاد اكتشافى.. «وعيطت من قلبى» فى مشهد عزاء والدتى «حوار»

كيف تابعتِ ردود فعل الجمهور على شخصية «روقة» فى مسلسل «مكتوب عليا»؟

- سعيدة للغاية برد فعل الجمهور، وممتنة لكل شخص أشاد بدورى، فهذا شرف كبير لى، وكل ردود الفعل فاقت التوقعات، ووصلتنى تعليقات تفيد بكره أصحابها لـ«روقة» بسبب ضعفها، خاصة مع مطاردتها لابن خالتها على مدار الـ24 ساعة بهدف الزواج منها، وكما رأيتم فقد شهدت الحلقات الأخيرة خطاً درامياً جديداً فى التعامل بينها وبين «جلجل».

ما السبب وراء تحمّسك لمسلسل «مكتوب عليا»؟

- تحمست للمشاركة فى بطولة مسلسل «مكتوب عليا»، لأننى فى الأساس من «فانز» أكرم حسنى، وأحب التعاون معه، وهو شخص موهوب ومتميز، وجاءت كواليس العمل مليئة بالضحك والكوميديا، بالإضافة إلى التعاون مع المخرج خالد الحلفاوى، فضلاً عن أن السيناريو جاء مشجعاً للغاية.

قدمتِ من قبل شخصية الفتاة التى تحب من طرف واحد فى مسلسل «فرصة تانية» مع ياسمين صبرى، هل خوفك من التكرار جعلك تترددين فى الموافقة على الدور؟

- بالعكس، فأنا أحاول تحدى نفسى فى كل مرة أقدم فيها شخصية الفتاة التى تحب من طرف واحد، وذلك بتقديم تفاصيل وزوايا جديدة للشخصية، فقد قدّمت دور الفتاة التى تحب من طرف واحد من قبل مرتين، الأولى فى مسلسل «فرصة ثانية»، والأخرى فى مسلسل «شقة فيصل»، ولكن كل مرة كانت تختلف عن الدور الذى يسبقه، نظراً لطبيعة الأحداث التى تدور من حولها، فشخصية «ريهام» فى «فرصة ثانية» كانت ضعيفة ولا تستطيع أن تتخطى المرحلة، وانتحرت فى النهاية، ولكن «روقة» تحولت إلى شخصية انتقامية، وحاولت أن تأخذ حقها، عكس الشخصية التى قدمتها فى مسلسل «شقة فيصل» التى حاولت أن تتجاوز حبها، بالتركيز فى عملها بعيداً عن الانتقام، وبفضل الله استطعت التنوع والخروج من كل شخصية بشىء مختلف.

الجمهور أشاد بشخصية «روقة»، رغم أنها ليست المرة الأولى لكِ فى الكوميديا.

- «مقاطعة»، بالفعل جاءت لى تعليقات كثيرة من الجمهور، بأنهم شاهدونى بصورة مختلفة عن التى أظهر بها، وذلك رغم أنها ليست المرة الأولى التى أقدم فيها كوميديا، كما أشرتِ فى سؤالك، ولكن أعتقد أنهم «ماكانوش شايفينى فى الكوميديا بالشكل ده»، وهذا فارق مع الجمهور بشكل كبير، وأظهر جانباً جديداً لى بالنسبة للجمهور، لأن المساحة مختلفة عن الذى قدمته من قبل.

من الكلمات التى علقت بأذهان المشاهد «سى جلجل»، هل كانت مكتوبة فى السيناريو أم هى «لزمة» خرجت وقت التصوير؟

- «سى جلجل» كانت مكتوبة فى السيناريو، وهى طبيعة فى شخصية «روقة»، ولكن كانت لدىّ إضافات على الشخصية كثيرة، متمثلة فى «لزمات» كانت تقولها، وحركات تفعلها مع «جلجل».

الجمهور تعاطف مع مشهد إجبار «جلال» لـ«روقة» بأن تتحدث مع سلمى فى عزاء والدتها، وتخبرها بعدم حبها له، ما كواليس تصوير ذلك المشهد؟

- «كنت مقهورة وباعيط من قلبى»، وفى وسط المشهد جاء لى «إفيه»، ولكن المشهد كان صعب أن يظهر فيه أى كوميديا، ولكنى قُلت لـ«أكرم» عليه وقاله خلال المشهد، وكنت أتشوق لعرض المشهد فى رمضان، ولما شُفته «كنت باموت من الضحك».

هناك كيميا جمعت بينك وبين أكرم حسنى، خلال التصوير، ما السر وراء ذلك؟

- أكرم حسنى صديق مقرب لى، وفنان من الطراز الثقيل فى الموهبة والأداء الفنى، وأثق فى رأيه بشكل كبير، وأى شىء يعرضه علىّ أوافق بدون تردّد، وأعتقد أن نجاح «مكتوب عليا» فى الأساس بسبب أكرم حسنى، فإننى أتابع رد فعل الجمهور على السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعى، وكلماتهم تعطى لى طاقة إيجابية ليس لها مثيل.

توقعت نجاح أغنية «ستو أنا» قبل عرضها وأستعد لتقديم أغانى «دمها خفيف»

حققت أغنية «ستو أنا» نجاحاً كبيراً على السوشيال ميديا، هل كنتِ تتوقعين ذلك النجاح؟

- كنت متوقعة نجاح الأغنية بمجرد أن عرضها عليا الفنان أكرم حسنى، لأنه من المستحيل أن يقدم شيئاً دون أن يحقق نجاحاً كبيراً، وعندما يعرض عليّا شيئاً أوافق دون أن أقرأ، فهو يحبنى وتوجد بيننا كيميا مشتركة فى التمثيل، كما أن ردود فعل الجمهور عظيمة، خاصة أن الجمهور أحب صوتى وأحب الأغنية التى قدمتها مع أكرم حسنى، وبإذن الله أتمنى أن تعجبهم الأغنيات التى سوف أطرحها فى الفترة المقبلة.

ماذا عن التعاون مع المخرج خالد الحلفاوى؟

- سعيدة بالتعامل مع المخرج خالد الحلفاوى، خاصة أنها ليست المرة الأولى التى أتعاون فيها معه، وجمعنا أكثر من عمل من قبل، ولكنه فى كل مرة لا يخيب ظنى، ودائماً يعطينى مسئولية كبيرة، أبذل قصارى جهدى كى أكون قدها، والحمد لله أن العمل خرج للجمهور بهذا الشكل.

ماذا ستفعلين إذا استيقظتِ يوماً، ووجدتِ مكتوباً على يديك المستقبل كما يحدث مع شخصية «جلال»؟

- «مش هاكون متضايقة»، ولكنى سوف أشعر أن ذلك الأمر لطيف، بأن يُكتب على يدى أشياء تحدث فى المستقبل، خاصة أنها تحمل الخير لى، ولكن الخوف الحقيقى بأن أخلط بين شيئين، وأتعرض للخطر.

لو قابلت «روقة» فى حياتى «هاقتلها» والشخصية مختلفة عن دورى فى «فرصة ثانية»

هل شخصية «روقة» مختلفة عن أيتن عامر فى الحقيقة؟

- ضاحكة، «أنا لو قابلت شخصية روقة فى الحقيقة هاقتلها، دى شخصية مستفزة»، فلا يوجد تشابه فى الحقيقة بين شخصية روقة وأيتن.

ماذا عن اختيار ملابس «روقة» فى مرحلتى ما قبل تحول شخصيتها وما بعدها؟

- اخترت ملابس «روقة» من 3 بلدان وهى لبنان والإمارات والسعودية، وبعد رجوعى من الخارج جلست مع الاستايلست ياسمين على، ووضعنا قطعاً على بعضها البعض، وأحياناً كنت أنهار بسبب ذوق «روقة» فى اللبس، ولكن ياسمين كانت ترد علىّ دوماً «هى أكيد روقة كانت هتعُك كده».

هل من الممكن تقديم جزء ثانٍ من مسلسل «مكتوب عليا»؟

- لم يحسم الأمر بعد، ولكن إذا كان هناك جزء ثانٍ، فمن المؤكد أننى سوف أشارك فيه، خاصة أن العمل مع أكرم حسنى والمخرج خالد الحلفاوى ممتع للغاية.

ماذا عن مشاركتك فى مسلسل «الاختيار3» مع المخرج بيتر ميمى؟

- سعدت للغاية بتلك المشاركة، حتى لو ظهرت كضيفة شرف، فهو عمل مُشرّف يخدم تطوير عقل المواطن وتطوير وعيه ويجعلنا نشاهد حقائق، ويوثق حقائق فى تاريخ مصر الحديث، وشرف لأى فنان أن يشارك فى «الاختيار»، وإذا كان هناك أى عمل وطنى مثل «الاختيار» سوف أقدمه بدون تردد، فأنا على استعداد تام للمشاركة فى أى عمل وطنى، لأنه شىء مهم أن نشارك فى توثيق تاريخ مصر الحديث لأجيال كثيرة مقبلة.

تشاركين فى السباق الرمضانى بمسلسل «النقطة العميا»، هل راضية عن النجاح الذى حققه؟

- راضية كل الرضا عن ردود فعل الجمهور فى الدول الخارجية، التى تشيد بالمسلسل على منصات التواصل الاجتماعى «تويتر وإنستجرام»، فمسلسل النقطة العميا له طبيعة خاصة، والشخصية لها طبيعة نفسية صعبة، فهى تعانى من مطاردة ذكريات الماضى، لأن أهلها توفوا فى حادث، وهذا الدور أرهقنى نفسياً جداً واستعنت بأطباء نفسيين، كى أفهم ما هى النقطة العميا، والأعراض التى تحدث بعد تناول حبوب الهلوسة.

ما أصعب المشاهد فى مسلسل «النقطة العميا»؟

- شخصية «داليا» ضحية، فقد استغلها البعض من أجل الانتقام لأشياء خاصة بهم، فهى شخصية تعانى من الذنب وعقلها الباطن يرفض فكرة أن كل من حولها تركها، وتتعامل معهم كأنهم موجودون، ويكتشف المشاهد أنهم فى خيالها فقط فى آخر حلقتين، وبعد تصوير هذا المشهد تأثرت كثيراً، وظللت فترة طويلة فى حالة نفسية سيئة، عندما تذكرت وفاة زوجها وأولادها، ويعتبر من أصعب المشاهد التى قدمتها.

هل ترين أن مسلسل «النقطة العميا» لم يأخذ نصيباً من النجاح؟

- المسلسل يُعرض على منصة «وياك» وعدد آخر من القنوات، وسوف يتم عرضه بعد شهر رمضان، وأعتقد أن النجاح وقتها سيكون أكبر، خاصة أن رد فعل الجمهور فى الوطن العربى أبهرنى حالياً، وأتوقع له نجاحاً أكبر.

ماذا عن كواليس العمل بين الفنان صلاح عبدالله ومحمد عز؟

- كانت الكواليس مشدودة إلى حد كبير، لأن المسلسل طبيعته مختلفة، ومعظم المشاهد بها بكاء وانهيار، ولكن العمل مع الفنان صلاح عبدالله ممتع، فهو بمثابة أب لى، أما عن محمد عز فهو صديق مقرّب وعزيز بالنسبة لى، ونحن صديقان منذ سنوات طويلة.

ما رأيك فى الموسم الرمضانى لهذا العام؟

- موسم ثرى، وعلى قدر عالٍ من الجودة، ويحتوى على أعمال متنوعة، وأحاول أن أتابع الأعمال بشكل سريع بسبب ضيق الوقت فى شهر رمضان، فإننى أتابع مسلسلات «الاختيار، والمشوار، راجعين ياهوى».

ما مشروعاتك المقبلة بعد عيد الفطر؟

- أحصل على فترة راحة طويلة فى العيد، ثم أستعد لطرح أغنيات منفردة فى الصيف، فتجربة الغناء لطيفة، وأحضر أغنيات جديدة دمها خفيف، وستكون جاهزة قريباً للعرض، وأحضر لأكثر من عمل سوف يتم عرضه على منصات إلكترونية.أشارك فى فيلم «عمهم»، وأظهر فيه كضيفة شرف مع الفنان محمد إمام، وسيتم طرحه فى عيد الفطر المبارك، وهو من تأليف وسام صبرى، وإخراج حسين المنباوى، وإنتاج أحمد السبكى، ويشارك فى بطولته مع محمد إمام، كل من سيد رجب، ومحمد لطفى، ومحمود حافظ، وهدى المفتى، والعمل يدور فى إطار تشويقى اجتماعى.

«عمهم»

«جوكر كوميديا دراما رمضان لعام 2022»، بهذه الكلمات جاء وصف النقاد للفنانة أيتن عامر، التى تقدم شخصية «روقة» ضمن أحداث مسلسل «مكتوب عليا»، حيث صنعت «دويتو» كوميدى مع الفنان أكرم حسنى، انطلاقاً من كونها فنانة شاملة استطاعت أن تجمع بين موهبتى التمثيل والغناء، وتسير بخطوات محسوبة تجاه الأدوار الكوميدية، لتثبت لجمهورها أنها قادرة على صنع الكثير من الأدوار المتميزة والمتنوعة، ولذلك لم تكتفِ بمشاركتها فى بطولة «مكتوب عليا»، وإنما ظهرت كضيفة شرف فى ملحمة الجزء الثالث من مسلسل «الاختيار».

وكشفت أيتن عامر فى حوارها مع «الوطن» عن أسباب تحمّسها لمسلسل «مكتوب عليا»، وردود الفعل التى وصلت إليها بعد نجاح العمل الدرامى، وكشفت سر الكوميديا بينها وبين أكرم حسنى ونجاح أغنية «ستو أنا»، بالإضافة إلى مشاركتها فى مسلسل «الاختيار» الجزء الثالث مع المخرج بيتر ميمى.