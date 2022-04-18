أكرم حسني: أنا ضد البطولة المطلقة.. ومسلسل مكتوب عليا ليس كوميدي صرف

قال الفنان أكرم حسني، إن مسلسل مكتوب عليا لا يمكن تصنيفه بأنه مسلسل كوميدي صرف، بل هو مسلسل به فكرة وحدوتة، ومعنى الجميع في حاجة له، سواء الصغير أو الكبير، وهو فكرة «الرضا»، معبرًا بقوله: « لازم ترضى وبلاش تستعجل في الخطوات، كل حاجة ليها وقتها، مهم بس إنك تبقى سعيد في كل مرحلة بتعدي بيها حتى لو مش عجباك، لأن ربنا عز وجل أكيد عنده وجهة نظر تانية هي الأحسن وهي الأصلح وهي الأفيد»، مؤكدًا أن المواقف في المسلسل حتمت عليه أن يخرج بالكوميديا وأن تظهر.

ليس من أنصار البطولة المطلقة

وأضاف «حسني»، خلال حواره في برنامج «دراما مصر»، الذي يُعرض على شاشة «extra news»، أنه ليس من أنصار البطولة المطلقة، فالعمل الذي يشاهده المواطنون وراءه فريق كبير جدًا، وحال كون الفريق ليس متناغمًا لن يُحقق العمل أي نجاح، مضيفًا: « الضحك والكوميديا في الكواليس ماتقلش حاجة عن اللي ظهرت في العمل، لما تلاقي الناس شغالة مع بعض، بيحبوا بعض وفاكين، وكل واحد حريص إن اللي حواليه كلهم يطلعوا حلوين من أصغر حد لأكبر حد، بيتهيألي ده اللي ينجح الأعمال مش إني أقول إن فلان بطل، لأن الفلان ده مش هيعمل حاجة لوحده».

أكرم حسني يعرب عن سعادته بإشادة نبيل الحلفاوي به

وعن إشادة الفنان القدير نبيل الحلفاوي بمسلسل مكتوب عليا ووصفه لأكرم حسني بأنه إحدى المدارس العملاقة في الكوميديا، رد أكرم حسني بأن الفنان نبيل الحلفاوي أستاذ قدير، يُحبه جدًا ويقدره، وعبر قائلاً: « أنا قولتله شهادتك دي ممكن أبروزها وأحطها عندي في البيت، ومش محتاج حاجة تانية، آراء نبيل الحلفاوي محايدة وواضحة، وعلى قد كلامه ما فرحني أنه يحطني من عمالقة مدرسة الكوميديا جنب نجيب الريحاني، على قد ما الواحد يخاف من المسؤولية، اللي بيحصل لي ده توفيق من عند ربنا وحبي لعملي».