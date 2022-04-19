والد «جلجل» عن تعنيفه الدائم له في مكتوب عليا: لو مفيش دراما كان جابني من قفايا

علق الفنان إسماعيل فرغلي، على تصرفاته الغريبة والعنيفة مع نجله «جلجل»، الذي يقوم بدوره الفنان أكرم حسني، في مسلسل «مكتوب عليا»، الذي يُعرض يوميًا طوال شهر رمضان على قناة «دي إم سي»، مشيرًا إلى أن أكرم حسني ركز طوال أحداث المسلسل على احترام والده رغم الانفعالات والتصرفات الساخرة التي كانت تخرج منه، «أكرم قال مهما عملت، علينا أن نحافظ على شخصية الأب ومهما نعمل فيه احترام ولا يرد عليه، ولكن لو مفيش دراما كان جانبي من قفايا».

فرغلي: بكتب لأبنائي على الواتس اللي صاحي يعملي قهوة

وأضاف «فرغلي»، خلال حواره في برنامج «نجوم رمضان أقربلك»، على راديو «نجوم أف إم»، مع الإذاعية إنجي علي، أنه قرأ العديد من التعليقات حول المسلسل تناولت أن شخصيته في مسلسل «مكتوب عليا» وطريقة التعامل بسخرية مع نجله وتعنيفه واستحقاره تحدث في الواقع، إذ يوجد فجوات بين الأبناء والآباء بسبب السوشيال ميديا، «أنا عن نفسي في البيت عندنا عاملين جروب على الواتس أب، بكلم ولادي عليه، وبكتب علية اللي صاحي يعملي قهوة».

تفاصيل المشاركة في «أحلام سعيدة» مع يسرا

وأوضح الفنان إسماعيل فرغلي، أن عمله في مسلسل «أحلام سعيدة» وظهوره كضيف شرف ووقوفه أمام الفنانة يسرا يُعد شيئًا كبيرًا، «أشكر كل شخص كتب لي حرف، وخطوة نجاحي لم تتأخر»، موضحًا أن البعض يظن أن كل الرزق أموال، «لا طبعًا، فيه حاجات أخرى ربنا منحها لي، زي زوجتي دي حب عظيم في حياتي ونفسي أمنحها حقها، كمان ربنا أكرمني بأولادي، وأنا متزوج منذ 26 سنة، وراضي عن مسيرتي وحياتي، وأخيرًا ولادي ضحكوا على عمل لي في مسلسل مكتوب عليا».

برنامج «لعل وعسى»

فيما أعرب عن نيته في عمل برنامج على السوشيال ميديا يحمل اسم «لعل وعسى» على طريقة الفنان الراحل فؤاد المهندس «كلمتين وبس»؛ لإلقاء الضوء على السلبيات في المجتمع من أجل تجنبها وعدم تكرارها وليس من أجل الانتقاد فقط.