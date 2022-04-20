عاطل يقتل عمه بضربه على الرأس بسبب مشادة كلامية في الجمالية  

أنهى عاطل حياة عمه بضربه على رأسه بسبب مشادة كلامية في الجمالية، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة؛ التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن.

وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها وقررت ضبط وإحضار المتهم، وطلبت النيابة التحفظ على كاميرات المراقبة بالمنطقة تمهيدا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة، كما قررت النيابة العامة استدعاء أسرة المجني عليه لسماع أقوالها حول الواقعة.

بداية البلاغ

تلقى مأمور قسم شرطة الجمالية إخطارا من أحد المستشفيات بدائرة قسم الشرطة، يفيد بوصول مسن جثة هامدة بسبب إصابته بنزيف حاد وتهشم بالجمجمة، وبالانتقال تبين العثور على جثة شخص يدعى «م ه» في العقد الرابع من العمر، وبالفحص تبين أنه يرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية، كما تبين وجود إصابة بالرأس، وكشفت التحريات أن مشادة كلامية وقعت بين المجني عليه ونجل شقيقة، وضرب الأخير المجني عليه بقطعه خشبية على رأسه، والتي أحدثت إصابته التي أودت بحياته، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أيدها.

مشادة كلامية

وأضاف بأن مشادة كلامية وقعت بينه وبين عمه وتطورت إلى قيام المجني عليه بالتعدي عليه بالضرب، وأثناء الدفاع عن نفسه أصابه دون قصد بضربه على رأسه أودت بحياته، وتم تحرير محضر بالواقعة وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.