تحليل مخدرات للمتهم بقتل شاب في شبرا بعد مشادة كلامية

قررت النيابة العامة عرض المتهم بقتل شاب طعنا بالسكين في منطقة الساحل بشبرا علي الطب الشرعي لإجراء تحليل الكشف عن تعاطي المواد المخدرة والكحوليات لبيان إذا كان المتهم وقت إرتكاب الواقعة كان تحت تأثير المخدرات من عدمه.

كما قررت النيابة عرض السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة علي الطب الشرعي لبيان إذا كان هو السلاح المستخدم في الواقعة من عدمه، واستعجلت النيابة تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة وملابساتها، كما إستعجلت النيابة العامة تقرير الصفة التشريحية النهائي الخاص بسبب وفاه المجني عليه

بداية البلاغ بالواقعة

تعود الواقعة إلى تلقي مأمور قسم شرطة الساحل إخطارا من إحدي المستشفيات بدائرة قسم الشرطة يفيد بوصول شاب مصاب بطعن نافذ في الصدر ووفاته أثناء محاولة إسعافه، وبالإنتقال تبين العثور علي جثة شاب يدعي «أحمد م ه» في العقد الثالث من العمر، وبالفحص تبين أنه يرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية، كما تبين وجود طعن نافذ بالصدر، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاه وصرحت بالدفن.

وكلفت النيابة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت النيابة التحفظ علي كاميرات المراقبة في مسرح الواقعة، تمهيدا لتفريغها لكشف ملابسات الحادث، كما طلبت النيابة العامة استدعاء أسرته الشاب المجني عليها لسماع أقوالها حول الواقعة.

التحريات: مشادة كلامية وراء مقتل المجني عليه

وكشفت التحريات بأن مشادة كلامية بين المجني عليه وأحد الأشخاص تطورت للاشتباك بالأيدي، ثم قام المتهم بتسديد طعنه نافذ للمجني عليه وسقط علي الأرض وسط بركة من الدماء وقام الاهالي بنقل المجني عليه للمستشفي لكنه لفظ أنفاسة الأخيرة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أيدها وأقر بحدوث الواقعة.