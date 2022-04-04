وفاة شاب في مشادة كلامية مع جيرانه بالمطرية.. والنيابة تأمر بتشريح الجثة

لفظ شاب أنفاسه الأخيرة في أثناء مشادة كلامية مع جيرانه في منطقة المطرية بالقاهرة، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة ومعرفة هل توجد شبهة جنائية في الوفاة من عدمة وصرحت بالدفن.

تفريغ الكاميرات لكشف ملابسات الواقعة

وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وكذلك التحفظ على كاميرات المراقبة بالمنطقة التي شهدت الواقعة تمهيدًا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة، كما طلبت النيابة العامة استدعاء أسرة المتوفي لسماع أقوالها حول الواقعة، وكذلك استدعاء شهود العيان، وضبط وإحضار طرف المشاجرة مع الشاب المتوفى على ذمة التحقيقات لحين ورود التحريات وتقرير الطب الشرعي الخاص بسبب الوفاة.

أسرة الشاب تتهم الجيران بالتسبب في وفاته

تلقى قسم شرطة المطرية إخطارًا من مستشفى المطرية العام بوصول شاب جثة هامدة وأسرته تتهم الجيران بوفاته، وبالانتقال تبين العثور شاب يدعى «هاني م ه»، في العقد الرابع من العمر، وكشفت التحريات بأن مشادة كلامية حدثت بين المجني عليه وجيرانه بالمنطقة وفي أثناء المشادة الكلامية سقط الشاب على الأرض، وعلى الفور قام الجيران بنقله إلى مستشفى المطرية العام، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة في الحال، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.