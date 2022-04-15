مقتل شاب طعنًا بالسكين إثر مشادة كلامية بمنطقة الساحل في شبرا 

لقي شاب مصرعه طعنًا بالسكين على يد أحد الأشخاص بسبب مشادة كلامية في دائرة قسم شرطة ساحل شبرا، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن.

كلفت المباحث بسرعة التحريات حول الواقعة وملابساتها وطلبت النيابة العامة التحفظ على كاميرات المراقبة في محيط مسرح الواقعة، تمهيدا لتفريغها لكشف ملابسات الحادث، وطلبت النيابة العامة استدعاء أسرة المجني عليه لسماع أقوالها حول الواقعة.

بداية البلاغ

تلقى مأمور قسم شرطة الساحل إخطارًا من أحد المستشفيات بالمنطقة بوصول شاب مصاب بطعن نافذ بالصدر ووفاته أثناء إسعافه، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب يدعى «أحمد.م.هـ»، في العقد الثالث من العمر، وبالفحص تبين أنه يرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية كما تبين إصابته بطعن سكين نافذ في منطقة البطن، وكشفت التحريات أن مشادة كلامية نشبت بين المجني عليه وطرف آخر وتطورت إلى قيام المتهم بتسديد طعنة نافذة من سلاح أبيض كان بحوزته.

وأضافت التحريات أن المتهم تمكن من الهرب فور سقوط المجني عليه على الأرض غارقًا في دمائه، ولم يتم القبض عليه حتى الآن، وأوضحت التحريات أن الأهالي نقلوا المجني عليه إلى المستشفى لإسعافه إلا أنه مات فور وصوله، تم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي أخطرت لمباشرة التحقيقات.