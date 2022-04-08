مقتل شاب طعنا في مشادة كلامية بمدينة السلام  

تكثف مباحث القاهرة جهودها لكشف غموض مقتل شاب طعنا بالسكين في مشادة كلامية بدائرة قسم شرطة أول السلام، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية، وبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها وضبط الجناة، كما طلبت النيابة العامة استدعاء أسرة المجني عليه وشهود الواقعة لسماع أقوالهم حول الواقعة وملابساتها.

بداية البلاغ

تلقى مأمور قسم شرطة السلام أول، إخطارا من مستشفى السلام العام بوصول شاب مصاب بطعن نافذ في البطن ووفاته أثناء إسعافه، وبالانتقال تبين وفاة «محمود.ع.م»، في العقد الثالث من العمر، وبالفحص الظاهري لجثة جثة الشاب تبين وجود جرح نافذ بالبطن، وكشفت التحريات أن مشادة كلامية بين المجني عليه والمتهم سدد على إثرها الأخير للمجني عليه طعنة في البطن من سلاح أبيض كان بحوزته، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أيدها وتم تحرير محضرا بالواقعة وجار العرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تشريح جثة شاب أنهي حياته بتناول حبة الغلة

انتهت مصلحة الطب الشرعي من إجراء الصفة التشريحية لـ جثة شاب يدعى «فهد.م.م» في العقد الثالث من العمر مقيم بدائرة قسم شرطة الهرم، لفظ أنفاسه الأخيرة داخل معهد السموم وذلك بناءا على قرار النيابة العامة لمعرفة سبب الوفاة وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.

وكان مأمور قسم شرطة الهرم تلقى إخطارا من معهد السموم بوصول شاب في حالة إعياء شديدة ووفاته، وبالانتقال تبين إصابة الشاب المتوفي بحالة نفسية سيئة قام علي إثرها بإنهاء حياته بتناول حبة الغلة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.