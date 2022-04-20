عاجل .. أوكرانيا: اتفقنا مع روسيا على فتح ممر إنساني في ماريوبول اليوم

أفادت شبكة «سكاي نيوز» عربية، في نبأ عاجل عنها قبل قليل، بأنّ أوكرانيا أعلنت اتفاقها مع الجانب الروسي، لفتح ممر إنساني لخروج المدنيين اليوم.

الحرب الروسية الأوكرانية

وشهدت مدينة ماريوبول الأوكرانية، حصارا شديدا قبل عدة أيام من جانب القوات الروسية، التي طالبت القوات الأوكرانية العالقة في مصنع أزوفستال بإلقاء أسلحتها وتسليم المدينة، إلا أنّها رفضت وما زال الحصار مستمرا من قبل القوات الروسية.

ماريوبول الساحلية

وتعد مدينة ماريوبول الساحلية واحدة من أهم المدن الاستراتيجية بالنسبة لأوكرانيا، حيث تضم أكبر المصانع الموجودة في البلاد، كما أنّها منفذ أوكرانيا الوحيد على البحر الأسود بعد انضمام جزيرة القرم إلى روسيا عام 2014.