قديروف يعلن سيطرة قواته على «آزوفستال».. آخر نقاط المقاومة في ماريوبول

أعلن رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف، أن قواته سيطرت بالكامل على مدينة «ماريوبول»، الساحلية المحاصرة، موضحا أنهم تمكنوا من السيطرة على مصنع «أزوفستال»، الذي يتحصن فيه الجنود الأوكرانيون بالمدينة، بحسب ما ذكرته شبكة «سكاي نيوز»، في نبأ عاجل منذ قليل.

موسكو تمنح الجنود الأوكران مهنة للتسليم

وفي وقت سابق من اليوم، منحت القوات الروسية، نظيرتها الأوكرانية المتواجدة في مدينة ماريوبول، مهلة جديدة للتخلي عن المقاومة، داعية إياهم إلى إلقاء السلاح فورا، فيما طالبت وزارة الدفاع الروسية حكومة كييف بضرورة إصدار أوامر مماثلة للمقاتلين المتواجدين في المدينة.

وأوضحت الوزارة في بيانها، أن هؤلاء المقاتلين يواجهون وضعا كارثيا، وأن حكومتهم لن تسمح لهم بالاستسلام، لذلك طالبت إياهم بضرورة تنفيذ ذلك طوعا، ولم تشر إلى أي هجوم جديد، إلا أنها حذرت من أن لديها إثباتات مباشرة بأن الحكومة الأوكرانية تستعد لتنفيذ جرائم جديدة، بحسب «سكاي نيوز».

لافروف : لم ندرس استخدام الأسلحة النووية في أوكرانيا

وفي سياق آخر، أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن الخسائر بجمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الشعبيتين، أكبر 5 أضعاف من الأضرار التي شهدتها أوكرانيا ككل، موضحا أن العملية العسكرية هناك بدأت مرحلة جديدة.

وقال سيرجي لافروف، إن بلاده قدمت ضمانات تُثبت حسن نيتها عقب اجتماعات إسطنبول، وقررت تغيير مواقع قوتها، على عكس أوكرانيا التي لم تقدم بادرة حسن النية وبدلًا من ذلك خلقت مشهدًا تمثيليًا في مدينة «بوتشا»، على حد تعبيره.

وأضاف وزير الخارجية الروسية أن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا تهدف إلى تحرير جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الشعبيتين، موضحًا أن تلك العملية بدأت الآن مرحلتها الجديدة، بحسب وكالة «روسيا اليوم» الإخبارية.

وأكد لافروف أن روسيا لا تهدف إلى تغيير حكومة كييف كما تدعي الأخيرة، إلا أن الأمر متروك للشعب الأوكراني بنفسه فهو القادر على تحديد مصيره، منوهًا إلى أن موسكو لم تدرس استخدام الأسلحة النووية في أوكرانيا.