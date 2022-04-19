قوات خاصة روسية تقتحم مصنعا يتحصن فيه جنود أوكران في ماريوبول

أعلن المسلحون الانفصاليون الموالون لموسكو، اليوم الثلاثاء، أنّ قوات خاصة بدأت اقتحام مصنع يتحصن فيه جنود أوكرانيون في مدينة ماريوبول الأوكرانية، وفق نبأ عاجل نقلته شبكة «سكاي نيوز عربية».

بدء الهجوم على دونباس

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية قبل قليل، أنّ قوات الجيش الروسي دمرت 25 مركز قيادة لـ القوات الأوكرانية، وفق ما نقلته قناة «العربية».

معركة في إقليم دونباس

وأعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، مساء أمس الإثنين، أنّ روسيا بدأت معركة إقليم دونباس الانفصالي من طرف شرق أوكرانيا، بينما أشارت وزارة الدفاع الأوكرانية إلى أنّ الجيش الروسي يركز قواته في شرق البلاد، كما لفتت مواقع أوكرانية إلى إعلان حالة التأهب من الغارات الجوية، في كل المناطق باستثناء القرم وخيرسون.