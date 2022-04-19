جمهورية دونيتسك ترفع علمها على ميناء ماريوبول «فيديو»

رفعت قوات جمهورية دونيتسك الشعبية الموالية لروسيا، اليوم الثلاثاء، علم الجمهورية فوق ميناء ماريوبول والمنطقة التي تضم معمل الميناء، في المدينة الاستراتيجية بالنسبة لروسيا، التي تقع ضمن إقليم دونباس الذي أكدت روسيا عزمها على «تحريره».

وكان رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشلين، قال في وقت سابق من اليوم، إن مسلحي كتيبة آزوف الأوكرانية، الذين تصفهم روسيا بالنازيين الجدد، والمتحصنين في مصنع آزوفستال بمدينة ماريوبول، محاصرون بالكامل وفرصهم للنجاة محدودة.

Над Мариупольским портом подняли флаг ДНР. Кадры появились в сети. pic.twitter.com/rK56eVxCO0 — Технический Директор (@tehdirecktor) April 19, 2022

ممر آمن للمسلحين الأوكرانيين المتطرفين في مصنع آزوفستال

وكان الجيش الروسي قد أعلن اليوم الثلاثاء، فتح ممر للجنود والمسلحين الأوكرانيين المتطرفين المحاصرين في مصنع آزوفستال بمدينة ماريوبول، الراغبين بالاستسلام وإلقاء السلاح.

تأمين عملية إجلاء المقاتلين الراغبين في الاستسلام

وأوضحت الوزارة أن وقفا لإطلاق النار يسري في الموقع لتأمين عملية إجلاء المقاتلين الراغبين في الاستسلام، بعد أن ضمنت الوزارة عدم التعرض لكل من يلقي السلاح منهم.

وسبق أن عرضت وزارة الدفاع الروسية على المسلحين المحاصرين في المصنع إلقاء أسلحتهم طواعية، لكنهم رفضوا، وأعلنت أن نظام كييف أمر المتطرفين منهم بإطلاق النار على كل من يرغب في الاستسلام منهم.

الدفاع الروسية: لا صحة لوجود مدنيين في مصنع آزوفستال

ونفت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق، صحة المعلومات التي روجتها وسائل إعلام أوكرانية عن وجود عدد كبير من المدنيين في مصنع آزوفستال، ووصفتها بأنها مغالطة تهدف لإنقاذ القوميين المتطرفيين هناك.

وقال رئيس مركز إدارة الدفاع الروسي ميخائيل ميزينتسيف: «نحن على يقين من أن هذا مغالطات، جرى اختراعها فقط لإنقاذ القوميين»، حسب قوله.