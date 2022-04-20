يبدأ مايو المقبل.. معلومات عن برنامج ترسيخ الهوية للمصريين بالخارج

«ربط الطيور المهاجرة بوطنهم الأم» شعار وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إذ تولى الوزارة اهتمامًا كبيرًا للمصريين المقيمين والعاملين بالخارج، بواسطة توفير كل سبل التواصل معهم، كي يكون هناك تواصل دائم معهم، وعلى اطلاع مستمر على ما يجري داخل وطنهم مصر، بهدف الحفاظ على الهوية المصرية، والتواصل بين المصريين في الخارج والداخل.

برنامج لترسيخ الهوية للمصريين بالخارج في أمريكا

وتزامنًا مع ذلك، أعلنت وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج عن إطلاق برنامج لترسيخ الهوية للمصريين بالخارج تحت رعايتها، وذلك بقناة داخل الولايات المتحدة الأمريكية.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، تفاصيل وأهداف برنامج ترسيخ الهوية المصرية، للمصريين بالخارج، وفقا لما صدر فى بيان لوزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج.

10 معلومات عن برنامج ترسيخ الهوية للمصريين بالخارج

1- ينطلق البرنامج الخاص بترسيخ الهوية المصرية، للمصريين المقيمين والعاملين بالخارج، تحت عنوان «صالون إسراء وجو».

2- سيتمّ إذاعة البرنامج عبر القمر الصناعي نايل سات، من خلال قناة CSAT بالولايات المتحدة الأمريكية، تحت رعاية وزارة الهجرة.

3- يبدأ بث أولى حلقات الموسم الأول للبرنامج خلال شهر مايو المقبل.

4- سيتضمن البرنامج العديد من الرسائل الموجهة للمصريين بالخارج، من قبل وزارة الهجرة.

5- يعد الهدف من إطلاق البرنامج، هو ترسيخ قيمة التعايش وقبول الآخر، من خلال الحفاظ على الهوية المصرية.

6- يهف البرنامج أيضا، تحقيق ربط المصريين بالخارج، بوطنهم الأم، ونشر مفاهيم التعايش، والتسامح.

7- كما يهدف البرنامج إلى تشجيع المواطنين للارتقاء بالذوق العام، ومد التواصل بين المواطن ووطنه.

8- سيكون البرنامج بمنزلة همزة الوصل بين المصريين بالداخل والخارج والحفاظ على الهوية المصرية.

9- سيتمّ تسليط الضوء، خلال البرنامج، على الأشخاص أصحاب القصص الملهمة في كافة المجالات العملية والعلمية والاجتماعية.

10- تمّ اختيار اسم البرنامج، «صالون إسراء وجو»، لأن كلمة صالون بها دفء أكثر، وتعطي شعور بالضيافة وتبادل الأفكار بأسلوب مختلف.