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معلومات الوزراء: زيادة استخدام خدمات الإنترنت المحمول 68% في رمضان 2022 (جراف)

كتب:

محمد مجدي
02:53 م | الثلاثاء 19 أبريل 2022
مجلس الوزراء

مجلس الوزراء

رصد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، تقريرا عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، تتبع خلاله استخدامات المصريين للإنترنت خلال 24 ساعة في رمضان 2022، ومقارنتها بالفترة ذاتها في رمضان 2021.

زيادة استخدام خدمات الإنترنت المحمول

وأوضح تقرير مركز معلومات مجلس الوزراء، زيادة في استخدام خدمات الإنترنت المحمول بنسبة 68% في ظل ارتفاع عدد مستخدمي خدمات الإنترنت المحمول 11 مليون مستخدم.

وبيّن التقرير كذلك، زيادة في استخدام خدمات الإنترنت الثابت بنسبة 39%، في ظل ارتفاع عدد مستخدمي خدمات الإنترنت الثابت 980 ألف مستخدم.

متوسط الأنشطة الأعلى استخداما يوميا

وكان متوسط الأنشطة الأعلى استخدامًا يوميًّا على النحو التالي:

3.5 ملايين ساعة يوميًّا مقاطع فيديو ترفيهية قصيرة منشورة بزيادة 158%.

131 مليون عملية بحث في الخرائط بزيادة 111%.

12.9 مليون ساعة مشاهدة محتوى ترفيهي بزيادة 76%.

181 مليون زيارة تسوق إلكتروني بزيادة 47%.

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محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.