الإسكان والآثار يتابعان خُطط التنمية السياحية وتجهيزات COP27

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، اجتماعا لمتابعة خطط التنمية السياحية والتجهيزات للمؤتمر العالمي للمناخ Cop27، إلى جانب مراجعة بيان الأراضي السياحية مع الهيئة العامة للتنمية السياحية، بغرض دفع معدلات التنفيذ، وسرعة الانتهاء من المشروعات التي تخدم خُطط التنمية، وذلك بحضور مسؤولي الوزارتين.

التيسير على المستثمرين في قطاع السياحة

وقال الدكتور عاصم الجزار، إنّه في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتيسير على المستثمرين السياحيين لاستكمال مشروعاتهم خاصة المتعثر منها، جرى مناقشة عددٍ من الملفات ووضع مقترحاتٍ خاصة بها لتنفيذ التوجيهات.

مؤتمر COP27 في شرم الشيخ

وخلال الاجتماع، اتفق الوزيران على اتخاذ عددٍ من الإجراءات التنسيقية مع الجهات المعنية، لضمان استعداد مدينة شرم الشيخ لاستقبال الوفود المشاركة بالمؤتمر العالمي للمناخ Cop 27.

معدلات التنمية

وأكد وزير الإسكان، أنّ هناك اهتماما كبيرا من القيادة السياسية، بدفع معدلات التنمية، وتوفير فرص الاستثمار، وتعظيم الاستفادة من أراضي ساحلي البحرين الأحمر والمتوسط، حيث تتمتع مصر بشواطئ تمتد لمئات الكيلومترات على ساحلي البحرين الأحمر والمتوسط.

من جانبه، تطرق الدكتور خالد العناني، خلال الاجتماع، إلى مناقشة مشروع التجلي الأعظم بمنطقة سانت كاترين بسيناء، من ناحية كيفية إبراز القيمة التاريخية والروحانية للمشروع على المستوى العالمي عقب الانتهاء من تنفيذه، والتجهيز لعقد مؤتمر عالمي للتوعية والترويج لمنطقة سانت كاترين وأهميتها العالمية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.