وزير الإسكان يتابع الموقف التنفيذى لمشروعات مدينة العلمين الجديدة

​تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي للمشروعات المختلفة الجاري تنفيذها بمدينة العلمين الجديدة، ومنها الأبراج الشاطئية، والمنطقة الترفيهية، وعمارات الداون تاون، والمدينة التراثية، وغيرها.

جارٍ الانتهاء من تشطيب الواجهات لـ15 برجًا

وأوضح وزير الإسكان، أنه جارٍ الانتهاء من تشطيب الواجهات لـ15 برجًا تم الانتهاء من تنفيذها بالمنطقة الشاطئية، بالتوازي مع تنفيذ أعمال التشطيبات الداخلية لتلك الأبراج، كما يتم تنفيذ عدد آخر من الأبراج بالمنطقة الشاطئية، وتم الانتهاء من الأعمال بالمنطقة الترفيهية، والتي تتوسط منطقة الأبراج الشاطئية، وتطل على البحر مباشرة، وتضم جراجا يسع 3 آلاف سيارة، وعددا من المحال، إضافة إلى الانتهاء من أعمال تشطيبات الجزء الشاطئي من الممشى السياحي والذى يبلغ طوله 7 كم.

جارٍ تسليم الوحدات لمالكيها، بمنطقة الداون تاون

وأضاف الدكتور عاصم الجزار، أنه جارٍ تسليم الوحدات لمالكيها، بمنطقة الداون تاون، والتي تضم 40 عمارة بها 1320 وحدة، بمساحات متنوعة، ويجرى تنفيذ 24 عمارة أخرى في المرحلة الثانية بمنطقة الداون تاون، تضم 896 وحدة سكنية، وبلغت نسبة إنجازها 50 %، بينما تم الانتهاء من أعمال الخرسانات، ويجرى تنفيذ أعمال التشطيبات بالحي اللاتيني والمُقام على مساحة 404 أفدنة، ويتكون من 6 مناطق تضم وحدات سكنية، ومناطق خدمية متميزة، وأماكن انتظار سيارات ومجموعة من الحدائق.

وزير الإسكان: تنفيذ مشروع المدينة التراثية على مساحة 260 فدانا

وقال وزير الإسكان: «جارٍ أيضاً بمدينة العلمين الجديدة تنفيذ مشروع المدينة التراثية، على مساحة 260 فدانا، ويبلغ إجمالي عدد المنشآت بالمدينة حوالى 70 منشأة، ويجرى الانتهاء من بعض المنشآت بها، كما يجرى تنفيذ كمبوند مزارين، بمساحة 700 فدان، ويضم نحو 10 آلاف وحدة سكنية».

ولفت الوزير، إلى تشغيل عدد من كليات جامعة العلمين الدولية للعلوم والتكنولوجيا، فى العام الدراسي 2020/2021، وهى «كلية القانون الدولي - كلية الهندسة 1 - كلية الحاسبات»، وتم إتاحة مباني «كلية الهندسة - كلية الفنون والتصميم - كلية الدراسات العليا»، للتشغيل في العام الدراسي 2021/2022، موضحاً أن الجامعة على مساحة 128 فداناً، وتضم «مبنى الإدارة - كلية الدراسات العليا - المكتبة المركزية - كلية الطب البشري - كلية طب الفم والأسنان - كلية الصيدلة - كلية الفنون والتصميم - كلية الدراسات القانونية الدولية - كلية إدارة الاعمال - كلية الهندسة 1 - كلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات - كلية الهندسة 2 - كلية السياحة والضيافة - سكن جامعي وإسكان هيئة التدريس وباحثين - سكن جامعي- طالبات- وإسكان هيئة التدريس وباحثات - مستشفى جامعي - مبنى الخدمات - صالة رياضية متعددة الأغراض - مستشفى طب الفم والأسنان».

وأشار الدكتور عاصم الجزار، إلى الانتهاء من تنفيذ 45 عمارة سكنية تضم 1080 وحدة سكنية بالمرحلة الأولى بالإسكان المتميز، بينما يجري تنفيذ 35 عمارة أخرى بالمرحلة الثانية بالمشروع، بها 840 وحدة سكنية، كما يتم تنفيذ 4096 وحدة سكنية تضم 128 عمارة سكنية، بمشروع سكن مصر للإسكان المتوسط، وبلغت نسبة إنجازها 75 %، بجانب تنفيذ مشروعات وشبكات المرافق المختلفة، وأعمال الطرق.