وزير الإسكان يُصدر 4 قرارات لإزالة تعديات ومخالفات البناء بالمدن الجديدة

أصدر الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 4 قرارات إدارية لإزالة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة داخل كردون مدينتي (ملوي والفشن الجديدتين – القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي).

الجزار: نطبق القانون حفاظاً على المظهر الجمالي ولمنع ظهور أي عشوائيات

وأكّد وزير الإسكان، مواصلة وزارة الإسكان ممثلة في أجهزة المدن الجديدة، إزالة جميع أنواع المخالفات والتعديات، بالمدن الجديدة تطبيقاً للقانون وحفاظاً على مظهرها الجمالي ولمنع ظهور أي عشوائيات بها.

ونصت القرارات التي أصدرها وزير الإسكان، على أن يتولى جهازا القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي ومدينتي ملوي والفشن الجديدتين، بمعاونة كل من شرطة التعمير، وقسم الشرطة المختص، تنفيذ الإزالات.

مخالفات البناء والتعديات.. كافيتريا واستراحتين وغرفتين

وتمثلت مخالفات البناء والتعديات التي صدر لها قرارات إزالة، في إقامة بناء مخالف «كافيتريا» بإحدى القرى السياحية الواقعة داخل كردون القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي، والتعدي على مساحة 201 فدان وإقامة استراحة عمال وغرفتين، والتعدي أيضاً بوضع اليد على مساحة 20 فدانا أخرى، وإقامة استراحة عمال على الأراضي الواقعة داخل كردون مدينة ملوي الجديدة بدون سند قانوني.