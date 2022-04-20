ختام الأنشطة التربوية في مدارس الضبعة بمطروح.. اكتشاف مواهب جديدة

نظمت مديرية التربية والتعليم بمطروح، معرض ختام الأنشطة التربوية بإدارة الضبعة التعليمية بمدرسة الضبعة الإعدادية بنات، بمشاركة طلابية من مختلف المدارس، وبحضور محمد راتب مدير الإدارة التعليمية، وعزة شعبان موجه عام المكتبات، ومنال عصفور موجه عام الاقتصاد المنزلي، وعلي عصفور وكيل إدارة الضبعة.

أنشطة تعكس المشروعات القومية

وتفقد وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اليوم الأربعاء، الأركان المتنوعة للمعرض، والذي شمل أنشطة متنوعة للاقتصاد المنزلي والمكتبات، مشيدا بإلقاء المعروضات الصحفية والمكتبية الضوء على المشروعات القومية التي تجري في كافة أنحاء مصر لتبصير الطلاب بأهمية هذه المشروعات.

اكتشاف المواهب بالمدارس

وأشاد وكيل تعليم مطروح بحسن تنظيم وإعداد المعرض، مقدماً الشكر لموجهي عموم الاقتصاد المنزلي والمكتبات وإدارة مدرسة الضبعة الإعدادية على الأداء الفعال والتفعيل المتميز للأنشطة التربوية على مدار العام الدراسي إيمانا بأهميتها في اكتشاف المواهب الطلابية في كافة المجالات والمساهمة الإيجابية في صقل شخصية الطلاب وتنمية مواهبهم الإبداعية بما يفيدهم في الحياة المستقبلية عمليا وعلميا.

وكرم وكيل الوزارة لفيف من الطالبات المتميزات في الأنشطة التربوية بإدارة الضبعة التعليمية، كما جرى تكريم موجهات ومعلمات الاقتصاد المنزلي وأخصائيي وموجهي المكتبات تقديرا للتنظيم المتميز للمعرض وللجهود المبذولة على مدار العام الدراسي.

«تعليم مطروح» تحصد جوائز متعددة في المسابقات

جدير بالذكر أن مديرية التربية والتعليم بمطروح حصدت عدة جوائز من خلال المسابقات التي شاركت فيها بعض المدارس التي نظمتها وزارة التربية والتعليم في مجال الأنشطة والمسرح والمكتبات، في ظل دعم من قيادات التعليم ومحافظ مطروح اللواء خالد شعيب للمتميزين في مختلف الأنشطة بالإدارات التعليمية بالحمام والعلمين والضبعة ومرسى مطروح والنجيلة وسيدي براني والسلوم وسيوة.