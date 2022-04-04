تعليم مطروح: تقييم أداء المدارس بفريق متابعة ووضع روشتة لعلاج السلبيات

عقد عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اجتماعاً مع أعضاء فريق المتابعة الميدانية بالمديرية، بحضور ممدوح حماد مدير الإدارة المعنية والسيد توفيق مدير تنسيق المتابعة، وتناول الاجتماع سبل تطوير العمل بالمراحل التعليمية وكيفية تفعيل منظومة المتابعات الميدانية والتحليل الدوري لتقارير زيارات المتابعة للمدارس، لتحقيق هدفها المنشود بالإرتقاء بالعملية التعليمية في المدارس بجميع الإدارات والقطاعات التعليمية بمحافظة مطروح.

رصد السلبيات في المدارس لمواجهتها

ووجه وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اليوم الاثنين، خلال اللقاء في مقر المديرية بمطروح أعضاء فريق المتابعة بمطروح نحو العمل بروح الفريق الواحد والإلتزام بالجدية وتقدير المسئولية والتعاون الصادق لتحقيق منظومة تربوية متكاملة وعمل مؤسسي محترم، لافتاً إلي ضرورة رصد السلبيات خلال المتابعة الميدانية ووضع المقترحات والتوصيات الخاصة بسبل مواجهتها مع تدعيم الإيجابيات، شارحاً أن المتابعة تقويم للأداء أولاً وليس للتقييم المباشر كي تؤدي غرضها في ضبط واستقرار العملية التعليمية.

العقبات التى تواجه المدارس

وحول المدارس أدار وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح حواراً مثمرا مع جميع الحضور تناول العقبات التي تواجه سير عملهم والمقترحات الخاصة بتطوير الأداء مؤكدا لهم حتمية مواصلة بذل المزيد من الجهد والعطاء في جميع المنشآت التعليمية لصالح أبنائنا الطلبة متمنياً للجميع دوام التوفيق المستمر والنجاح الباهر.

وأكد وكيل الوزارة على متابعة جميع المدارس على مستوى محافظة مطروح من إدارة الحمام البنجر شرقا وحتى إدارة السلوم غربا وسيوة جنوبا ومرورا بادرات العلمين والضبعة ومرسي مطروح والنجيلة وسيدي براني، من خلال أعضاء المتابعة وموجهى المواد المختلفة لتقييم كل مدرسة على حدة ووضع روشته لرفع مستواها من خلال تلافي جميع الملاحظات التى دون لها، مما يساهم في تطوير أداء المدارس.