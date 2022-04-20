ما سر الشعور بالبرودة ليلا رغم انتهاء الشتاء منذ 30 يوما؟.. الأرصاد تجيب وتحذر

رغم انتهاء فصل الشتاء منذ 30 يوما، قالت الدكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد اليوم الأربعاء، انخفاضا في درجات الحرارة، لتصل إلى أقل من معدلاتها الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام، بحوالي 3 درجات لـ4 درجات خلال فترات النهار والليل، لافتة إلى تسجيل انخفاض جديد في درجات الحرارة عن الأمس، بحوالي درجتين.

أضافت منار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فيروز مكي، ببرنامج «هذا الصباح»، المعروض على شاشة «إكسترا نيوز»، أنه من المتوقع أن يكون الطقس معتدلا خلال فترات النهار على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري، ويكون ربيعيا لطيفا على السواحل الشمالية، ومائلا للحرارة على جنوب سيناء، وحارا على محافظات جنوب الصعيد.

كتل هوائية باردة تؤثر على مصر

أوضحت عضو المكتب الإعلامي بالأرصاد، أن الكتل الهوائية التي تؤثر على مصر في الفترة الحالية، قادمة من جنوب وشرق أوروبا، وهي كتل منخفضة الحرارة، وتؤثر على مصر بانخفاض درجات الحرارة، بالإضافة إلى أن درجات الحرارة تنخفض خلال فترات الليل.

وأشارت إلى أنه من متوقع أن درجات الحرارة الصغرى، إلى 14 درجة مئوية خلال فترات الليل على القاهرة الكبرى، وتكون الأجواء باردة، خصوصا الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر على أغلب المناطق الشمالية للبلاد، مرورا بالقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، ويكون الطقس لطيفا خلال فترات الليل على جنوب البلاد.

نشاطا للرياح يبدأ فترة المساء

أكدت منار، أن انخفاض درجات الحرارة، يصاحبه نشاطا للرياح، يبدأ بعد فترة الظهيرة، ويستمر نشاط الرياح مع دخول ساعات الليل تنشط الرياح، ويتواصل معنا طوال فترات الليل، إذ تكون سرعات الرياح بين 30 و40 كيلو متر في الساعة، موضحة أن الرياح هي سبب شعورنا بانخفاض درجات الحرارة وبرودة الطقس.