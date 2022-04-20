تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين بسبب انخفاض درجات الحرارة: متخففوش الملابس

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية التابعة لهيئة الطيران المدني، عن اعتدال في الأحوال الجوية بدءً من اليوم الأربعاء، ليسود طقس ربيعي معظم أيام الأسبوع، حيث تكون درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية خلال هذا الوقت من العام، لافتةً إلى أن الرياح تنشط علي شمال وجنوب الصعيد.

من جهته، قال الدكتور محمود شاهين، مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر في الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ درجات الحرارة عادت بداية من الثلاثاء للانخفاض مرة أخرى، خاصة في ساعات الليل المتأخرة وساعات الصباح الباكر.

تحذير من تخفيف الملابس

وحذر مدير عام التنبؤات من تخفيف الملابس هذه الفترة بسبب نسمات البرودة، والحذر من نوعية الملابس التي يرتديها المواطنون، إذ أن نشاط الرياح الذي تشهده البلاد هذه الأيام، يزيد الشعور بالبرودة والإحساس بانخفاض درجات الحرارة خاصة خلال فترات الليل، وتصل درجات الحرارة العظمى الأربعاء على القاهرة إلى 25 درجة مئوية بعد أن سجلت 40 أول أمس.

درجات الحرارة بداية من الأربعاء

ونوهت الأرصاد إلى أن درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 20 أبريل، تسجل العظمى في القاهرة الكبرى 25 والصغرى 14، الوجه البحري درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 14، السواحل الشمالية الغربية درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 14، جنوب سيناء درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 19، شمال الصعيد درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 14، جنوب الصعيد درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 19.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة الخميس 21 أبريل فجاءت العظمى في القاهرة الكبرى 26 والصغرى 14، الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 14، السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 14، جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 19، شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 16، جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 19.

وأخيرا درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 22 أبريل، فسجلت العظمى في القاهرة الكبرى درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 15، الوجه البحري درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 15، السواحل الشمالية درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 14، جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 21، شمال الصعيد درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 16، جنوب الصعيد درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 21.