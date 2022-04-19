«الأرصاد»: اعتدال درجات الحرارة وفرص لسقوط الأمطار الخفيفة «فيديو»

قال الدكتور محمود شاهين مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن فترة فصل الربيع، خصوصا الشهر الأول من فضل الربيع عادة ما يشهد تغيرات حادة وسريعة للكتل الهوائية التي تؤثر على مصر، إذ شاهدنا كتلة هوائية قادمة من شرق ليبيا مرورا بالصحراء الغربية أدت إلى ارتفاعات ملحوظة بدرجات الحرارة يوم الأحد.

وأضاف شاهين، خلال حديثه مع الإعلامي كريم رجب، مراسل قناة «إكسترا نيوز»، أنّ درجات الحرارة العظمى وصلت في القاهرة لـ40 درجة مئوية، إضافة لنشاط الرياح على بعض المناطق الذي تسبب في إثارة الرمال والأتربة في المناطق الشمالية للبلاد، لافتا إلى أنه سريعا ما تغيرت الكتل الهوائية ودخلت جبهة باردة على مصر برياح شمالية غربية قادمة من جنوب أوروبا ومرت على البحر المتوسط.

فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة

وأوضح مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر، أنّ هذه الكتل الهوائية، مرورها على البحر المتوسط حملها بكميات كبيرة من الرطوبة التي تسببت في اعتدال درجات الحرارة وفرص الأمطار الخفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري في ساعات الليل المتأخرة، وهو الأمر الذي حدث منذ فجر اليوم ومن المتوقع امتداد تأثير هذه الكتل الهوائية المعتدلة بدرجات حرارتها على كافة محافظات الجمهورية اليوم وخلال الأيام المقبلة.

درجات الحرارة ستنخفض مرة أخرى بشكل ملحوظ

وشرح مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر أن درجات الحرارة ستنخفض مرة أخرى بشكل ملحوظ الفترة المقبلة خلال ساعات الليل المتأخرة والساعات الأولى من الصباح الباكر، حيث تعود درجات الحرارة لتسجل 14 درجة مئوية و15 درجة مئوية فترات الليل، ما يشعرنا بالبرودة في ساعات الليل المتأخرة وفي الصباح الباكر.